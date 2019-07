Israel está preparado para una “operación militar a gran escala” en Gaza que será “sorprendente”, según Netanyahu

Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Credito: Archivo

12-07-19.-El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este jueves que las autoridades están preparadas para “una operación militar a gran escala” en la Franja de Gaza en caso de que estallen enfrentamientos.



“Prefiero mantener la tranquilidad, si bien no nos engañamos sobre la posibilidad de que sea posible alcanzar un acuerdo político con este grupo (Hamás), que quiere barrer al Estado de Israel de la faz de la tierra“, ha dicho.



Por ello, ha manifestado que las autoridades “se preparan para la parte ofensiva, y la campaña no sólo sería amplia, sino también sorprendente”, según ha informado el diario israelí ‘The Jerusalem Post’.



En este sentido, ha recalcado que “no dudará en hacer lo que sea necesario”, antes de asegurar que “las consideraciones electorales” no tendrían un peso en su decisión, en referencia a las elecciones anticipadas que se celebrarán en septiembre.



Las palabras de Netanyahu han llegado horas después de la muerte de un miembro de Hamás por disparos efectuados por soldados israelíes contra la Franja de Gaza, según ha denunciado el Movimiento de Resistencia Islámica.



Inicialmente, un portavoz del Ejército israelí había indicado que los soldados han detectado a dos sospechosos armados cerca de la valla fronteriza en el norte de la Franja y han realizado disparos de advertencia.



Posteriormente, el Ejército israelí ha admitido que sus soldados habrían confundido a “un operativo de contención de Hamás con un terrorista armado”, por lo que han abierto fuego y lo han matado, calificando lo sucedido de “malentendido”.



Las fuerzas de seguridad de Hamás, que gobierna la Franja desde 2007, han dicho que el miembro del grupo estaba intentando evitar que un chico se acercara a la frontera con el fin de protegerle. El chico estaba cazando pájaros en la zona, según estas fuentes.



Fuentes de seguridad palestinas habían señalado previamente que los soldados israelíes habían disparado contra un puesto de observación de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, hiriendo a una persona. El Ministerio de Salud de la Franja ha precisado que el hombre, de 28 años, ha muerto por las heridas sufridas.



Las Brigadas al Qassam han amenazado con represalias tras la muerte de su miliciano. “La ocupación israelí es plenamente responsable de cometer este crimen contra nuestros hombres”, ha denunciado.



A finales de junio, Hamás, que gobierna en Gaza desde 2007, dijo que había acordado con Israel una vuelta a un entendimiento anterior sobre una tregua en Gaza.



Un destacado representante de la organización palestina dijo que Egipto había ayudado a mediar en el acuerdo, mientras que la oficina de Netanyahu no hizo comentarios.