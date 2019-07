Comenzarían en 10 urbes de EEUU redadas masivas de migrantes

La familia Ascencio, de Venezuela, fue enviada a Nuevo Laredo, en México, mientras espera respuesta a su solicitud de asilo

12 de julio de 2019.- El régimen de Donald Trump ha programado el inicio de una serie de redadas masivas de miles de familias de indocumentados en una decena de ciudades para este próximo domingo, generando –como parece ser el propósito– temor y pánico en comunidades inmigrantes a lo largo del país.



Al mismo tiempo, continúa el torrente de denuncias por las condiciones infrahumanas en los centros de detención de migrantes, donde han muerto por lo menos seis menores de edad desde diciembre, así como por la crueldad de las políticas de separación de familias de las autoridades, algo que, de llevarse a cabo las anunciadas redadas, empeorará, alertan defensores de derechos civiles y humanos.



Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna informaron a algunos medios nacionales, de manera anónima, que las redadas están programadas para iniciarse el próximo domingo y continuarán por varios días en por lo menos 10 ciudades importantes con el propósito de capturar a por lo menos 2 mil migrantes que han recibido órdenes de deportación. A la vez, advirtieron que en este operativo, realizado por la agencia de migración conocida como ICE, podrían realizarse arrestos "colaterales" de otros indocumentados que son "interceptados" durante las operaciones.



Al parecer, aún no se han finalizado los detalles de la operación y han brotado algunas tensiones entre las filas de las agencias encargadas del control de migración. Algunos oficiales han expresado preocupación y renuencia por la posible detención y separación de familias, incluyendo niños y hasta bebés, reportó The New York Times.