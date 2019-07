Estudiantes brasileños marchan contra reforma de jubilaciones

12 de julio de 2019.- Delegados al 57 Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) de Brasil protagonizarán hoy aquí una marcha en la Explanada de los Ministerios por el derecho a la educación y contra la reforma de jubilaciones del Gobierno.



Alumnos de todas las universidades del país, que participan desde hace dos días en el foro más grande del movimiento estudiantil nacional, acudirán a la entrada del Congreso Nacional en Brasilia bajo la consigna 'No matemos nuestro futuro: educación, empleo y retiro'.



En la semana en que los parlamentarios votan sobre la cuestionada reforma que defiende a ultranza el presidente Jair Bolsonaro, los estudiantes quieren hacer oír su voz en las puertas de la Cámara de Diputados.



'Reuniremos a representantes de todo el país para decir que no renunciamos a nuestro derecho a jubilarnos y no aceptamos estos recortes que harán inviable el funcionamiento de las universidades públicas', dijo la presidenta de la UNE, Marianna Dias.



La Cámara de Diputados aprobó el miércoles en primera ronda la modificación al régimen de retiro y analiza ahora las enmiendas al proyecto que Bolsonaro presentó personalmente en febrero en el Congreso.



Tal iniciativa debe superar antes de mañana una segunda votación para luego pasar al Senado que podría comenzar el debate en el segundo semestre del año.



La apertura del Congreso de la UNE el 10 de julio estuvo marcada por la presentación de la campaña 'Más libros, menos armas', una iniciativa que reitera el poder transformador de la lectura como instrumento para combatir la violencia y la inclusión social.



Además de la defensa permanente de la educación, el evento estudiantil, que se extiende hasta el domingo, tiene como temas centrales la lucha contra el desempleo, los recortes de fondos para el sector y elegir la próxima junta que liderará la Unión durante los próximos dos años.