Movimientos sociales argentinos preparan protesta con ollas vacías

La concentración busca llamar la atención alrededor de la grave situación de los comedores populares en Buenos Aíres Credito: TeleSur

11 de julio de 2019.- Organizaciones y movimientos sociales argentinos protestarán este jueves en Buenos Aires con ollas vacías para denunciar la “desatención” a comedores y merenderos de diferentes barrios de la capital argentina.



De acuerdo a los organizadores de la manifestación el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta ha llevado adelante una política que ha derivado a la precarización del servicio que se presta en los comedores populares.



Comedores populares



La coordinadora nacional del movimiento Barrios de Pie, Silvia Saravia, sostiene que “Larreta debe dar respuestas en forma urgente. La ola de frío puso al descubierto la precariedad de la situación social en la Ciudad de Buenos Aires. Se multiplican las familias en situación de calle, se multiplican los comedores organizados en forma comunitaria”.



El también coordinador de Barrios de a Pie, Inti Rueda explicó que desde hace varios meses han venido la situación de los comedores por ello solicitaron que estos sean asistidos con regularidad y se pongan bajo programa. “Las respuestas se demoran, no llegan. La situación es de emergencia” añadió Rueda.



Barrios de a Pie no ha sido el único que ha denunciado la situación, la agrupación Polo Obrero también ha pedido explicaciones por el desabastecimiento y recorte presupuestario de estos sitios.



Con la llegada de la temporada invernal en Argentina, los comedores populares representan una alternativa para las personas humildes de conseguir alimentos, por ello los movimientos y grupos sociales han denunciado la precarización y desatención del gobierno de Larreta.



Según el informe “¿Escuelas saludables?” del Observatorio de la Educación Argentina (ObservAr) y la Fundación Soberanía Alimentaria durante los casi cuatro años de Horacio Rodríguez Larreta no sólo ha bajado la calidad de los alimentos que se envían a las escuelas, sino que además se ha reducido drásticamente la cantidad de raciones.



El presupuesto de comedores escolares para el año 2019 es de 3.473 millones de pesos (82.993 dólares), lo cual representa algo más del 6 por ciento del total del presupuesto educativo de la Ciudad”, detalla el informe.



De 2015 a la fecha, el Gobierno de la Ciudad ha recortado 112 millones de raciones para las escuelas, lo que ha llevado a que se divida la comida en porciones más pequeñas para que alcance para todos los niños y niñas.



Ante el recorte presupuestario, la calidad de los alimentos se ha visto perjudicada, las comunidades educativas han reportado casos de sandwiches con insectos, frutas y fiambre en mal estado, pastel de papa a base de lenteja, el retiro de las paneras de los comedores, entre otros.



La administración de Horacio Rodríguez Larreta retiró de los comedores escolares pastas y los productos industrializados, tales como salchichas y medallón de pollo. Alimentos, que representan una importante carga de carbohidratos y nutrientes.



El pasado 5 de julio se realizó un Censo Popular de Personas en Situación de Calle y se dio a conocer que hay más de 7.000 personas viviendo a la intemperie en la ciudad más rica del país. Un aumento del 70 por ciento en relación al año 2017 y una cifra 5 veces mayor que la reconocida por el Gobierno porteño.



Desde organizaciones sociales han señalado que ante el incremento de la pobreza y la personas en situación de calle, el Gobierno de Cambiemos sigue adelante con su política de recortes que atenta contra la mayoría de los argentinos.