Colombia: Corte Suprema dictó orden de captura contra jesús Santrich

Jesús Santrich sigue desaparecido. Credito: Agencias

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia dictó este martes una orden de captura con fines de indagatoria al excomabatiente y congresista colombiano, Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) por su inasistencia injustificada a la comparencencia programa para este 9 de julio.



Santrich debió presentarse este martes ante la Corte Suprema para declarar por los supuestos cargos de narcotráfico que le acusa Estados Unidos (EE.UU.). En su lugar, llegaron dos de sus abogados, que aseguraron no saber dónde se encontraba su representado.



Entretanto, uno de sus abogados señaló que Santrich temía toda la matriz mediática y política que se ha gestado alrededor de este caso, tras su llamado a la comparecencia para declarar por los supuesto delitos de narcotráfico.



Tras la no comparecencia de Jesús Santrich ante la CSJ, la Procuraduría colombiana solicitó al órgano emitir una orden de captura contra Santrich o fijar una nueva fecha de indagatoria.



No obstante, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha expresado su repudio a la inasistencia de Santrich a su indagatoria en la Corte, “no sólo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de guerrilleros que si están comprometidos con la construcción de la paz”.



Desde el pasado domingo 30 de junio, Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad y salió del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata (cesar), aludiendo visitar a su hijo menor, y desde entonce se desconoce la ubicación del excombatiente colombiano.