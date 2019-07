25 Airbus A380 deberán ser revisados por fisuras en las alas

Credito: Web

09-07-19.-Los 25 aviones Airbus más antiguos del modelo gigante A380 tendrán que ser revisados, debido a microfisuras detectadas en las alas aunque eso no impedirá que sigan operando, de acuerdo con una consigna de la Agencia Europea de la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés).



Fuentes del constructor europeo explicaron este martes a EFE que fue el mismo Airbus el que identificó el problema, que está en contacto con la EASA y ha concebido un programa de inspección y de reparación.



La agencia europea emitió una consigna en la que establece que esas 25 unidades A380 deberán ser examinadas con ultrasonido antes de cumplir 15 años desde su ensamblaje, algo que podrá efectuarse durante las grandes operaciones de mantenimiento.



Airbus hizo énfasis en que eso no afecta a la seguridad de la flota de esa aeronave, con capacidad para transportar a más de 500 pasajeros en su configuración estándar.



En 2012 ya se localizó un problema de microfisuras en las alas de los A380 y en esa ocasión la EASA tampoco obligó a suspender las operaciones.



La operación, en cualquier caso, le costó más de 100 millones de euros al fabricante y pesó sobre la reputación del aparato.



Airbus tuvo que anunciar el pasado mes de enero que dejará de fabricar esa aeronava a finales de 2020, porque no ha encontrado el mercado que esperaba cuando se concibió.



Desde que en 2007 entró en servicio la primera unidad, ha entregado 237 naves.