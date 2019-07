Jefa del gobierno de Hong Kong da por “muerto” el proyecto de ley de extradición

Carrie Lam, jefa del gobiernde Hong Kong Credito: Efe

09-07-19.-La jefa del gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, dio por muerto el polémico proyecto de ley de extradición y dejó entrever que el Legislativo no va a seguir con su tramitación, pero los opositores consideraron que el anuncio no cumple con sus demandas y exigieron la retirada completa del plan, reseñó la agencia Efe.



"Doy por muerto el proyecto de ley de extradición", dijo Lam este martes en una rueda de prensa, en un nuevo paso atrás en su discurso, aunque no dejó claro si la reforma legislativa se retira o no de forma efectiva.



Anteriormente, Lam había dejado la ley en suspenso, dando a entender que el proyecto perecería por sí solo al término de la actual legislatura, que terminará a mediados de 2020.



Además, la líder del Ejecutivo anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía en las protestas que han sacudido la ciudad durante el último mes, con el objetivo de calmar los ánimos de los manifestantes.



"Publicaré el resultado de este informe para que todo el mundo sepa qué ha pasado en el último mes. La gente que ha participado, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido", dijo.



Asimismo, aseguró que establecerá una plataforma para el diálogo con los opositores a la ley y reconoció que los trabajos para sacar adelante la controversial normativa han sido un completo fracaso.



La jefa del Ejecutivo hongkonés asumió plena responsabilidad por la crisis, pero no atendió a otra de las principales demandas de los manifestantes estos días, su dimisión, y pidió una oportunidad para devolver Hong Kong a la normalidad.



No obstante, el Frente Civil de Derechos Humanos, principal promotor de las protestas de las últimas semanas, consideró hoy que las palabras de Lam están vacías y que no significan nada nuevo, y destacó su rechazo a decir que retira la iniciativa.