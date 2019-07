España: nuevo caso de violación en grupo genera polémica, la llaman "La manada de Manresa"

Protestas contra la "Manada de Manresa" España

9 de julio de 2019.- Este mes comenzó un nuevo juicio con algunas similitudes al caso de La Manada. Tanto, que los llaman "la manada de Manresa". Se trata de un grupo señalado de atacar a una niña de 14 años en Manresa, una localidad en el noreste de Cataluña, España, que enfrenta la acusación de "abuso sexual" y no violación, lo que ha vuelto a poner en el tapete las leyes españolas.



El suceso ocurrió en una fábrica abandonada de Manresa en octubre de 2016.



Según el escrito de la Fiscalía, un grupo de seis jóvenes violaron por turnos a una menor de 14 años durante un botellón -un encuentro para beber alcohol en la calle-, mientras un séptimo presenció las agresiones sin impedirlas.



Este lunes, la menor declaró por primera vez en el juicio, celebrado en la Audiencia de Barcelona.



Detrás de un bastidor, la joven ratificó la agresión y aseguró que se sintió asustada e intimidada por el ambiente, al ver a los acusados jugar con una pistola, informaron varias agencias.



La menor explicó que sus recuerdos se limitaban a "flashes" de las agresiones, que detalló durante el juicio, y aseguró que una amiga le alertó al día siguiente de la grave agresión sexual que había sufrido.



Ella, que afirmó que se encontraba en "shock" tras lo ocurrido continúa en terapia, presentando una denuncia a los pocos días.



Los acusados, seis hombres de entre 19 y 26 años y otro de 39, según la prensa española, rechazaron los hechos.



Dos amigos de la menor también testificaron en el juicio y aseguraron haber descubierto al grupo agrediendo sexualmente a su amiga y cómo el principal acusado enviaba a otros chicos a abusar de la menor.



A una de esas testigos de lo ocurrido, uno de los procesados supuestamente la encañonó con la pistola que manejaban advirtiéndole que no dijera nada de lo ocurrido.



También declaró un supuesto amigo del grupo de acusados, que apoyó la versión de la víctima al asegurar que escuchó al principal acusado animar a otros a violar a la menor e incluso "ofrecérselo" a él, un extremo que rechazó.



El caso ha generado movilizaciones en diferentes puntos del país para apoyar a la menor, bajo el lema "Únete contra la jauría".



Según la prensa española, miles de personas se congregaron el lunes frente a decenas de ayuntamientos catalanes reclamando que los acusados sean juzgados por violación múltiple y no abuso sexual.