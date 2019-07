Embajador británico describió a Trump como "inepto, inseguro e incompetente"

Donald Trump Credito: Agencias

7 de julio de 2019.- El embajador británico acreditado en Washington, Kim Darroch, describió al presidente de EE.UU., Donald Trump, como "inepto", "inseguro" e "incompetente" en una serie de informes clasificados a Londres, a los que tuvo acceso el Daily Mail. En sus notas, uno de los principales diplomáticos del Reino Unido, estaba advirtiendo a Londres que la carrera del actual presidente podría terminar en "desgracia" y que su Administración es "excepcionalmente disfuncional".



Así, en uno de los informes confidenciales Darroch expresó sus serias dudas acerca de que "esta Administración vaya a ser sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos fraccionada, menos diplomáticamente torpe e inepta". En este sentido el embajador británico describía los conflictos internos de la administración Trump como "peleas a cuchillo".



Además, pronosticó que la política económica del presidente Trump podría arruinar el sistema de comercio mundial y declaró que no cree que la Casa Blanca de Trump "algún día se vea competente".



"Emergerá de las llamas como Terminator"



El embajador británico también sugirió que no era cierto que Trump abortara el ataque a Irán, luego de enterarse de que causaría la muerte de 150 iraníes. "Es más probable que nunca haya estado completamente a favor y que le preocupara cómo se vería este cambio aparente de sus promesas de campaña de 2016 en 2020", cuando intentará su relección.



En lo que se refiere a la figura política de Trump, el embajador británico observa que el líder estadounidense está "irradiando inseguridad": llena sus discursos con "declaraciones falsas y estadísticas inventadas" y no está logrando "casi nada" en términos de política interna.



Darroch opina que los escándalos en torno a la persona del actual inquilino de la Casa Blanca podrían hacer que el presidente "se estrelle y arda". "Podríamos estar al comienzo de una espiral descendente [...] que lleva a la desgracia y la caída", advirtió el diplomático británico.



Al mismo tiempo, señala que Trump es capaz de "emerger de las llamas, golpeado pero intacto, como [Arnold] Schwarzenegger en las escenas finales de 'Terminator'".