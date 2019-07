Precandidato peronista a la presidencia de Argentina dice que su país se parece a Venezuela “mucho más ahora que antes”

Alberto Fernández Credito: Web

06-07-19.-El precandidato presidencial Alberto Fernández afirmó este sábado que Argentina se parece a Venezuela “mucho más ahora que antes”, basándose en la tasa de inflación interanual que en pasado mayo, último mes del que hay datos oficiales, alcanzó el 57,3 por ciento, reseñó la agencia Efe.



“Argentina está totalmente fuera del mundo. Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes. Pagamos tasas más altas que las que se pagan en Venezuela. Somos el segundo o tercer país con inflación después de Venezuela. Basta de engañarnos, lo dice alguien que es crítico de la situación que se ha dado en Venezuela”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.



Fernández, número uno en las listas del peronista Frente de Todos para los comicios de octubre, se mostró muy crítico con la gestión del presidente Mauricio Macri, a la que calificó de “deplorable”.



“No engañemos más a la gente. Macri ha creado problemas que no existían, su gestión ha sido deplorable”, añadió.



El compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) dibujó un futuro incierto en el que el país se encuentra “virtualmente en default” (suspensión de pagos), debido a la alta deuda externa y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 le concedió un préstamo de 56.300 millones de dólares por tres años.



“La herencia que deja Macri es de una debilidad internacional muy grande. La deuda es enorme, de muy difícil pago. Argentina está virtualmente en default, no lo está porque el Fondo (FMI) sigue mandando dinero, no para pagar deuda sino para la especulación que estamos viendo”, subrayó.



El origen de la deuda que acarrea el país lo atribuyó también a Macri y a la forma en que su Ejecutivo intentó remediar la fuga de capitales hacia el extranjero.



“Es un problema muy serio (la fuga de divisas). (…) Macri lo resolvió de modo perverso, pidiendo dólares y generando la deuda que tenemos“, subrayó.



Sobre el acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea ratificado la semana pasada afirmó que se trata de una medida “electoralista”.



“Basta de mentirle a la gente, ya es demasiado”, concluyó.