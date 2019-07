(VIDEO) Una narradora de noticias se esconde debajo de un escritorio durante temblor en California

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este viernes el sur de California. La reacción ante una inesperada situación de una presentadora de la cadena CBS Los Angeles fue captada en video. Sara Donchey, la anfitriona del programa, emitido en directo, se vio bastante asustada por los temblores y comentó en voz alta que el sismo "se siente muy fuerte".



"Estamos experimentando un poco de temblor, si nos aguardan estaremos con ustedes en un momento", dijo Donchey. "Nos estamos asegurando de que nada caiga aquí, en el estudio", añadió. La presentadora estaba agarrando el brazo de su colega, Juan Fernández, quien también lucía bastante preocupado.



"Este terremoto es muy fuerte", comentó. "Son las 8:21 (PM) aquí y estamos experimentando un fuerte sismo. Creo que tenemos que meternos debajo de la mesa, Juan", resumió Sara y acto seguido se escondió debajo de la mesa.





Asimismo, el terremoto interrumpió el partido de baloncesto entre New Orleans Pelicans y New York Knicks. Debido al sismo, el encuentro en el pabellón deportivo Thomas & Mack Center (Las Vegas, Nevada) fue suspendido.Además, el temblor también tuvo lugar durante el juego de béisbol entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres en Los Ángeles, pero el partido no fue detenido.De acuerdo con el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés), el epicentro del temblor se ubicó a 16 kilómetros al oeste de Searles Valley, a una profundidad de 10 kilómetros.