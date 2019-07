Teherán advierte con detener buques de carga británicos en represalia por captura de uno de sus barcos en Gibraltar

El secretario del Consejo del Discernimiento del Sistema de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai. Credito: Agencias

Irán subió ayer el tono en su enfrentamiento con Occidente y advirtió que podría detener barcos de carga británicos en represalia por la captura de un supertanquero iraní en Gibraltar.



"Si el Reino Unido no libera al buque petrolero iraní, es deber de las autoridades capturar una embarcación de carga británica", dijo en Twitter Mohsen Rezai, comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán.



Teherán citó además al embajador británico en su país, Robert Macaire, para expresar "su fuerte objeción a la captura ilegal e inaceptable" de su embarcación, según dijo el vocero de la cancillería, Abbas Mousavi.



Durante la reunión con Macaire, las autoridades iraníes calificaron la captura del petrolero de "inaceptable" e instaron a Londres a la "liberación inmediata" del buque, "puesto que fue interceptado a petición de Estados Unidos, según las informaciones de que disponemos actualmente", indicó Mousavi.



En el marco de la escalada entre el gonierno de los ayatollahs y Estados Unidos por la retirada norteamericana del acuerdo nuclear firmado en 2015, efectivos de la Marina real británica capturaron anteayer un buque cargado con petróleo iraní frente a Gibraltar, ocupado por Gran Bretaña. Según las versiones del Reino Unido, el buque Grace 1 transportaba crudo iraní hacia Siria y, por lo tanto, :"violaba las sanciones europeas contra el régimen de Bashar al-Assad".



El gobierno en Gibraltar dijo ayer que la tripulación del supertanquero estaba siendo interrogada en calidad de testigos, no de sospechosos de haber cometido un delito, en un esfuerzo por establecer la naturaleza del embarque y su destino final.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se refirió por ahora específicamente al incidente del Grace 1, pero reiteró su advertencia a Teherán: "Ya veremos qué sucederá con Irán. Irán no ha sido muy, muy cuidadoso", declaró a periodistas en la Casa Blanca.



El nuevo conflicto se desata apenas semanas después de que Estados Unidos estuvo a punto de lanzar un ataque aéreo contra la república islámica y sumerge a un cercano aliado de Washington en una crisis en la que las naciones europeas habían intentado hasta ahora mantenerse neutrales.



En los últimos meses, Washington ha incrementado las sanciones contra Teherán con el propósito de detener todas sus exportaciones. Las acciones han cerrado a Irán buena parte de los mercados financieros y han forzado a buscar maneras no convencionales de vender su petróleo.