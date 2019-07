Mas de Trump: los errores históricos que cometió durante su discurso del 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó la risa de sus críticos al decir, durante su discurso por la fiesta nacional del 4 de julio en la noche del jueves, que el ejército estadounidense había logrado "tomar el control de los aeropuertos" contra los británicos... en 1775.

Delante de miles de personas reunidas para un espectáculo de una escala sin precedentes, bajo el sonido de sobrevuelos de aviones militares, el presidente republicano pronunció un discurso en gran parte apolítico por alrededor de una hora, intentando evitar las improvisaciones que tanto celebran sus partidarios.

Remontándose a "junio de 1775", Trump habló de las batallas libradas por las tropas de las colonias americanas: "Nuestro ejército derribó las murallas, tomó el control de los aeropuertos, hizo todo lo que había que hacer".

Curiosamente, en el mismo discurso citó la hazaña de los hermanos Wright, pioneros de la aviación estadounidense que realizaron el primer vuelo motorizado en 1903.

Oyentes atentos a su discurso señalaron otro error histórico en este mismo pasaje, cuando Trump citó la batalla por el control de Fort McHenry, que en realidad tuvo lugar durante la guerra anglo-estadounidense (1812-1815) y no en la guerra de la independencia.

El 4 de julio marca el Día de la Independencia, durante el cual, en 1776, trece colonias británicas fundaron Estados Unidos de América.

President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive for an Independence Day celebration in front of the Lincoln Memorial, Thursday, July 4, 2019, in Washington.AP Photo/Carolyn Kaster)

Miles de personas se reúnen cada año para celebrar ese aniversario en los enormes jardines del National Mall, la gran explanada de Washington, rodeada de museos y monumentos oficiales.

Esta vez, Trump pronunció un discurso en "homenaje a Estados Unidos" y su ejército, intercalado con música militar y vuelo de aviones de combate.