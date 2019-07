Putin reconoce tres días después que el submarino incendiado era de propulsión nuclear

Credito: Web

04-07-19.-El presidente ruso, Vladimir Putin, reveló el jueves vez que el submarino militar secreto incendiado hace tres días estaba propulsado por energía nuclear, lo cual llevó al ministro de Defensa de Rusia a asegurarle que su reactor había sido contenido en condiciones de seguridad, reseñó la agencia Reuters.



Los responsables rusos han sido acusados de intentar encubrir los detalles del accidente que causó la muerte de 14 tripulantes mientras realizaban lo que el Ministerio de Defensa denominó un estudio del lecho marino cerca del Ártico [L2N24408R].



La tardía revelación de información sobre el incidente por parte del Kremlin ha suscitado comparaciones con la opacidad con la que la Unión Soviética manejó el desastre de la central nuclear de Chernóbil en 1986, así como con otro accidente mortal bajo el mar: el hundimiento en 2000 del submarino Kursk, también de propulsión nuclear, que se cobró 118 vidas.



Rusia, que dice que los detalles del submarino incendiado son clasificados, dijo que el incidente tuvo lugar el lunes, aunque sólo fue revelado oficialmente a última hora del martes.



Tampoco hubo confirmación oficial sobre si la nave tenía un reactor nuclear hasta el jueves, a pesar del interés de las autoridades de la vecina Noruega.



Putin, en una reunión en el Kremlin con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, reveló que el submarino estaba propulsado por energía nuclear al preguntar al ministro sobre el estado del reactor después del incendio mortal.



“El reactor nuclear de la nave está completamente aislado”, dijo Shoigu a Putin, según una transcripción del Kremlin. “La tripulación tomó todas las medidas necesarias para proteger el reactor, que está en perfectas condiciones de funcionamiento”, añadió.



El fuego estalló en el compartimiento de la batería del submarino, añadió Shoigu, y más tarde se extendió. Aunque el Kremlin dio a conocer la reunión entre Putin y Shoigu el jueves por la mañana, no se precisó cuándo se había producido el encuentro.



En declaraciones a Reuters, el director de la Autoridad Noruega de Seguridad Nuclear y Radiológica, Per Strand, dijo que el país escandinavo no había sido informado formalmente del incidente. Strand dijo confiar en que la situación fue rápidamente puesta bajo control por las autoridades Rusas, si bien lamentó la falta de comunicación por su parte.