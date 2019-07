Evo Morales: Rusia garantiza la no intervención de EEUU en América Latina

3 de julio de 2019.- Rusia es una garantía ante las políticas intervencionista de EE.UU., cuyo sistema “no es ninguna garantía para la humanidad”, afirma el presidente de Bolivia.



“Rusia es una forma que garantiza la no intervención de Estados Unidos a cualquier país de la región”, ha sostenido el jefe del Gobierno del país suramericano, Evo Morales, en unas declaraciones este miércoles por la agencia de noticias rusa Sputnik.



Tras calificar a Moscú de un socio estratégico de La Paz, el mandatario indígena ha elogiado el modelo de política de Rusia en comparación con el de EE.UU., argumentando que los rusos comparten su tecnología y su forma de gobierno con otros países, pero los estadounidenses no.



“Eso crea una profunda diferencia. Por eso Rusia es tan importante para el mundo”, ha aducido Morales mientras ha subrayado el compromiso de Kremlin con el derecho internacional y sus esfuerzos para restablecer el equilibrio del poder mundial.



El titular boliviano ha expresado su satisfacción por los vínculos que Bolivia mantiene con Rusia y ha apostado por el crecimiento de la presencia rusa en toda la región latinoamericana. “Mi gran deseo es que haya presencia de Rusia en América Latina”, ha declarado. Morales se reunirá el próximo 11 de julio en Moscú, capital rusa, con el presidente del país euroasiático, Vladimir Putin.



Rusia junto a China está aumentando sus relaciones con los países latinoamericanos, sobre todo con Venezuela y Cuba, en distintos ámbitos en medio de las políticas agresivas de EE.UU. contra ciertas naciones de la región. Washington acusa a Pekín y Moscú de desafiar su seguridad en la región.



Las autoridades rusas han indicado en diferentes ocasiones que ante la política de EE.UU. basada en la doctrina Monroe, Rusia está dispuesta a fortalecer la cooperación militar con los países de América Latina.



La doctrina de James Monroe, planteada en 1823 contra el colonialismo europeo en el continente americano, se resume en una frase: “América para los americanos”; no obstante, después Washington la empleó para justificar su intervención en los países de la región.



Rusia denuncia que los países latinoamericanos son el patio trasero de EE.UU. y asegura que el rumbo político de Moscú en América Latina “no está dirigido contra nadie” e insiste en que “no compite” ni con Washington ni con ningún otro país de la zona.

