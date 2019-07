Brasil: Partido de los Trabajadores - "Moro era un juez parcial y con motivaciones políticas"

Gleisi Hoffmann / Sergio Moro. Credito: PL

3 julio 2019 - El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denuncia hoy que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, demostró que era un juez parcial y con motivaciones políticas cuando compareció ante la Cámara de Diputados.



Con cada pregunta en la audiencia pública de este martes para esclarecer ilegales mensajes revelados por el sitio The Intercept, Moro cayó en más contradicciones, ''lo cual deja en claro que era un juez parcial y políticamente motivado'', señaló la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, citada en una nota de su organización en la Cámara. Apuntó que Moro 'se escapó de varias preguntas y mintió sobre hechos conocidos, como escuchas ilegales de los expresidentes (Luiz Inácio) Lula (da Silva) y Dilma (Rousseff)'.



Señaló que era muy bueno ver a Moro siendo interrogado por los parlamentarios. 'Usted, el juez, ahora ministro de (Jair) Bolsonaro, un heraldo de la moralidad, preguntó a muchas personas, a veces con arrogancia, como lo hizo con el presidente Lula, y lo condenó antes de juzgarlo'.



Es cierto, aclaró, 'que usted no está siendo juzgado, pero está en proceso de serlo en la Corte Suprema Federal bajo sospecha, en un hábeas corpus del presidente Lula', anunció.



Durante el encuentro, el diputado Glauber Braga afirmó que la historia no absolverá a Moro, quien será recordado como el magistrado que se corrompió como un juez ladrón.



Luego que el cuestionado ministro escuchó al parlamentario se levantó de su asiento y se dio por terminada su comparecencia, en la cual, una vez más repitió argumentos contradictorios y trató de evadir preguntas, como cuando se presentó en el Senado.



El intercambio de comprometedores mensajes de Moro con fiscales de la operación Lava Jato pone en duda su imparcialidad, así como su falta de ética cuando era un juez federal y encarceló a Lula por supuestos hechos de corrupción.

