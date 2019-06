Colombia: Organizaciones civiles rebaten lo dicho por Almagro en torno a asesinatos de líderes sociales

Bogotá, junio 30 - Organizaciones civiles colombianas rechazaron que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos haya disminuido como lo aseguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de la 49 Asamblea General de la organización.



El titular de la Organización de Estados Americanos resaltó que las cifras del Gobierno muestran una reducción del 33 por ciento de los homicidios y que el fenómeno solo se concentra en el 4 por ciento del territorio nacional, “lo cual prácticamente ha dejado libre de este flagelo al 95 por ciento del país”.



Mientras el Gobierno colombiano afirma que en 2018 fueron asesinados 114 defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo registró 178, lo que equivale a una diferencia de 64 casos. Igual discrepancia hay con la cifra de este año.



Según el Ejecutivo, los homicidios fueron 22 a mayo de 2019, mientras que la Defensoría tiene un reporte de 42 asesinatos.



El cierre de la asamblea de la OEA en Medellín estuvo cruzado por manifestaciones de distintos ciudadanos contra el asesinato a líderes sociales y exinsurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).



Acostados en el piso y cubiertos con sábanas blancas para simular cadáveres, pretendían alertar a los 35 países que llegaron a Colombia mientras el secretario general de la OEA Luis Almagro concluía la asamblea 49 en el centro Plaza Mayor.



El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien participó activamente en la Asamblea General, criticó la posición del secretario Almagro frente a esta situación y dijo que todo no puede ser la crisis de Venezuela y Nicaragua.



Para el funcionario, la situación de los líderes en el país no debe reducirse a simples cifras: “En estos eventos, con buen aire acondicionado tenemos que decirnos las verdades. Entonces uno se pregunta: ¿por qué tan frio Almagro con Colombia?".



"Él intervino en dos oportunidades y dijo que aquí se había reducido en el último tiempo el 30 por ciento del asesinato de los líderes, el problema no son las cifras, el problema es que en Colombia no se puede asesinar a ningún líder de derechos humanos o social", aseguró.



Las cifras que dio Almagro corresponden al informe publicado en mayo pasado por el Gobierno de Iván Duque y el cual el presidente también entregó durante su gira internacional por varios países de Europa.



Por su parte, Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que Almagro está mal informado por el gobierno de Colombia y que las disminuciones en el asesinato de líderes sociales son episódicas y “no obedecen a acciones concretas del gobierno”.



Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, que registra las agresiones contra defensores de derechos humanos desde hace más de una década, manifestó su desacuerdo con las declaraciones del secretario Almagro sobre los homicidios contra los defensores en Colombia.



“Parece una caja de resonancia del presidente Duque sin ningún tipo de valoración y rigor. No es cierto que los homicidios hayan reducido un 33 por ciento", manifestó.



