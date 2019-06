Trump afirma tener "cinco estrategias" para Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: AFP

29-06-19.-El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no quiere implicarse demasiado en Venezuela, en una aparente referencia a la vía militar, pero aseguró que tiene "cinco estrategias" diferentes respecto a ese país y podría "cambiar en cualquier momento" de táctica, reseñó Efe.



En una conferencia de prensa al término de su participación en la cumbre del G20, en Osaka, Trump aseguró que había hablado de Venezuela "con casi cada líder" con el que se reunió esta semana, porque nadie quiere que lo que está ocurriendo allí se repita en sus propios países.



Afirmó que "demasiada gente esta abandonando ese país; Venezuela va a ser un pueblo fantasma".



Al consultarle si está pensando en cambiar su estrategia hacia el país caribeño dado que no ha conseguido expulsar del poder a Nicolás Maduro, Trump respondió: “Tengo cinco estrategias diferentes, podría cambiar en cualquier momento”, según informó la agencia de noticias EFE.



“Tenemos muchas cosas reservadas si tenemos que llegar a eso. No queremos implicarnos hasta el punto que usted puede estar pensando”, afirmó, en una aparente referencia a la vía militar y agregó que no tienen “muchas alternativas, tenemos cinco diferentes para Venezuela y veremos qué ocurre. (Venezuela) está yendo muy mal, y Maduro está yendo muy mal”.



En la cumbre el presidente estadounidense conversó con los presidentes de Rusia, Vladimir Putín y el de Brasil, Jair Bolsonaro y dijeron que "lograr una transición en Venezuela lleva tiempo".



En las últimas semanas, mientras la Casa Blanca moderaba su discurso contra Maduro, fuentes oficiales aseguran que los esfuerzos para presionar al oficialismo siguen a pesar que no se hagan públicos.