Denuncian en Bruselas arbitrariedad de prisión política de Lula

Libertad para Lula

29 de junio de 2019.- La Caravana Lula Libre entregó en Bruselas un documento jurídico en la oficina de las Naciones Unidas para denunciar la arbitrariedad de la prisión política que cumple hoy el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



Según la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT), estuvo presente en el acto el periodista Bruno Falci, quien informa que en el texto se hizo hincapié en el carácter político de la cárcel del exdirigente obrero, lo cual resulta más evidente tras las recientes revelaciones filtradas por el sitio The Intercept.



Desde el 9 de junio, el portal digital saca a la luz inéditas conversaciones entre el exjuez Sérgio Moro y el fiscal del Ministerio Público Delan Dallagnol, las cuales demuestran que ambos actuaron en colusión en la operación anticorrupción Lava Jato para condenar a Lula, incluso cuando no tenían pruebas.



'Estamos denunciando el proceso totalmente ilegítimo, liderado por un juez que hoy es ministro del Gobierno que ayudó a elegir', critica Falci al recordar que, tras las elecciones de 2018, Moro fue nombrado titular de Justicia por Jair Bolsonaro.



El político de extrema derecha solo logró vencer en las urnas porque Lula, que lideraba todas las investigaciones, fue preso injustamente e impedido de participar en el proceso, remarca.



Agrega que después de las denuncias del Glenn Greenwald (editor de The Intercept) queda claro que la Lava Jato es un instrumento político para derribar los procesos democráticos progresistas.



Falci contextualiza que el golpe contra la depuesta presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la prisión de Lula resultaron en una serie de retrocesos que van desde privatizaciones, la retirada de derechos laborales y la entrega del pre-sal (área de reservas petrolíferas).



Denuncia que Moro, quien condenó a Lula por supuestos actos de corrupción, 'es un lacayo del capital extranjero, un juez alineado a la extrema derecha internacional'.