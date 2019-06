De qué hablaron Putin y Trump en su encuentro en el G20

Putin y Trump en el G20

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, han dialogado este viernes sobre desarme, Irán, Siria, Venezuela y Ucrania en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Japón.



Ambos líderes han destacado que mejorar las relaciones bilaterales es una cuestión de interés para ambos países y el mundo entero, informó la Casa Blanca.



Asimismo, ambos líderes acordaron continuar las discusiones sobre el modelo de control de armas "del siglo XXI", que, a juicio del mandatario estadounidense, también debería incluir a China.

Desde la economía a la estabilidad estratégica



Según precisó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el encuentro "se discutieron temas de estabilidad estratégica", asímo como la situación de Siria y Ucrania.



En la reunión, ambos líderes se reafirmaron en el "el deseo de discutir una amplia gama de problemas, desde la economía hasta la estabilidad estratégica". En particular, el presidente estadounidense adelantó que los funcionarios de su país presentes en la conversación "tendrán instrucciones para abordar estos problemas con sus colegas de Moscú", indicó Lavrov en declaraciones al canal Rossiya 24.



El jefe de la diplomacia rusa destacó el ambiente "muy bueno" y "constructivo" que presidió el encuentro en la cumbre del G20.



El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, comunicó que Rusia ha invitado al mandatario estadounidense a Moscú con motivo de la celebración del 75.º aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo de 2020, a lo que Trump "reaccionó de manera positiva".



El encuentro entre Putin y Trump tuvo lugar este viernes, 28 de junio, entre la primera y la segunda sesión de trabajo de la cumbre del G20 que se celebra en Osaka, Japón. La reunión duró aproximadamente una hora y media.



Putin observó en el encuentro que "tiene de qué hablar" con su homólogo estadounidense y que "todos los temas están fijados". El líder de EE.UU., por su parte, destacó que espera "un resultado excelente" de las conversaciones, y agregó que esta será una discusión "interesante" sobre temas como comercio, desarme y proteccionismo.



Uno de los temas abordados en el encuentro Putin-Trump fue el de las elecciones presidenciales que se celebrarán en EE.UU. el próximo año. En el contexto de las especulaciones que rodearon los comicios de 2016, el presidente estadounidense, riéndose, le pidió en broma a su homólogo ruso que "no interfiera" en las elecciones de 2020. Putin reaccionó con una sonrisa.



En una entrevista con Financial Times, el mandatario ruso afirmó la víspera que considera a su homólogo estadounidense como "una persona talentosa", aunque dijo que no acepta muchos de los métodos del jefe de la Casa Blanca para resolver problemas.



Por otro lado, Putin adelantó que esperaba hablar con Trump sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START III, el único pacto entre Rusia y EE.UU. que limita las armas nucleares desplegadas. El acuerdo expira en febrero de 2021 y, según recalcan las autoridades rusas, su renovación resulta vital para la estabilidad mundial. Si no arrancan las negociaciones sobre la prolongación del tratado, "dejará de existir y no habrá tiempo para las formalidades", advirtió Putin. No obstante, el mandatario dijo esperar que "la situación no derive en un conflicto entre potencias nucleares".



El presidente ruso y su homólogo estadounidense celebraron una cumbre en Helsinki (Finlandia) el verano pasado y mantuvieron una breve conversación en la cumbre del G20 en Buenos Aires (Argentina) celebrada en diciembre, después de que la reunión de formato completo fuera cancelada por la parte norteamericana. Asimismo, tuvieron la oportunidad de hablar brevemente en París en noviembre, durante un acto conmemorativo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.