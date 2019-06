Cuba, Irán y Venezuela rechazan las medidas coercitivas unilaterales

Embajador iraní, Kazem Gharib Abadi

27 de junio de 2019.- Cuba, Irán y Venezuela denunciaron hoy aquí la ilegitimidad e ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por lo cual consideran deben ser desechadas como una opción por la comunidad internacional.



El pronunciamiento está contenido en el comunicado conjunto emitido por los jefes de las Misiones Permanentes de esos países en esta capital, al concluir el ''Seminario Internacional sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y sus Impactos', organizado por esas dependencias diplomáticas.



En uno de sus puntos, el texto leído por el embajador iraní, Kazem Gharib Abadi, indica que, en un mundo globalizado, recurrir a sanciones unilaterales para castigar o aislar a otro Estado 'no es legítimo ni legal' y añade que las sanciones económicas son inconsistentes con valores de los derechos humanos.



Advierte, asimismo, que por tales implicaciones predecibles y costosas, las sanciones deben ser vistas como armas de guerra y medios de agresión y consideradas como crímenes de lesa humanidad.



Nosotros, los tres países auspiciadores de este evento -indica el documento- estamos firmes en la defensa de los principios del derecho a la autodeterminación, no intervención e igualdad de las naciones, con la convicción de que el multilateralismo y el derecho internacional deben ser la respuesta a las medidas coercitivas unilaterales.



Al referirse específicamente al liderazgo de Estados Unidos en ese 'comportamiento ilegal', el comunicado acusa al gobierno de ese país de usar las MUC como un instrumento para impactar o forzar un cambio en la política de otro Estado.



Durante las últimas décadas, resalta, no escatimó esfuerzos para recurrir a sanciones comerciales, interrupción de flujos financieros y de inversiones, congelación de activos, prohibiciones de viajes, 'para imponer su voluntad sobre otro Estado' y 'actuando como autoproclamado policía global, pisotea todas las normas y el derecho internacional'.



En tal sentido, recuerda que desde 1984 Estados Unidos impuso más de 27 diferentes regímenes de sanciones sobre varios Estados y sólo entre 2009 y 2015 penalizó a diferentes bancos con 13 mil millones de dólares en siete países.



En lo que respecta a Cuba, se refiere específicamente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla y subraya que 'desde su diseño, esa política de agresión económica ha sido uno de los sistemas de sanciones unilaterales más prolongados y duros implementados contra cualquier país'.



Asimismo apunta que la experiencia de Irán demuestra que la verdadera razón para imponer medidas unilaterales, especialmente con implicaciones extraterritoriales, no es humanitaria ni de paz y seguridad, sino de imponer su voluntad sobre otras naciones.



'Las sanciones unilaterales contra la República Islámica de Irán han golpeado principalmente los derechos humanos básicos de la gente y causado el deterioro de los niveles de vida, salud, educación y el desarrollo de civiles inocentes, incluyendo alimentos y medicinas'.



Sobre la República Bolivariana de Venezuela, el texto subraya que está sometida también a severas medidas coercitivas unilaterales desde 2014 y cita un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual reconoce la aplicación de al menos 150 MCU sólo en los últimos tres años.



El papel de tales medidas unilaterales -acota- es asfixiar la economía y generar un escenario de muerte y confrontación que llevaría eventualmente al cambio de régimen y permitiría a Estados Unidos tener acceso ilimitado a las reservas de petróleo más grandes del mundo.