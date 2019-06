Miles de hongkoneses claman al G20 por derechos y libertad

Credito: Efe

26-06-19.-Miles de hongkoneses abarrotaron hoy el centro de la ciudad para pedir a los líderes de los países participantes en la cumbre del G20 que defiendan los derechos y las libertades en la excolonia británica, reseñó la agencia Efe.



Los manifestantes celebraron esta tarde una asamblea organizada por el Frente Civil de Derechos Humanos bajo el tema «Liberen a Hong Kong. Ahora la democracia», después de organizar por la mañana una «maratón» para visitar 19 consulados de países que participan en la cumbre internacional, que comienza este jueves en Osaka (Japón).



En los centros diplomáticos, los manifestantes entregaron cartas instando a los países a que presionen al presidente chino, Xi Jinping, y que le trasladen sus preocupaciones sobre Hong Kong, como la defensa de su autonomía y entorno de libre comercio y la protección de los derechos de sus ciudadanos.



Asimismo, los organizadores invitaron en la noche de este miércoles a diferentes profesionales a leer una declaración conjunta en varios idiomas en la plaza de Edimburgo, en pleno corazón financiero de la ciudad, y hablaron sobre la relación entre Hong Kong y la comunidad internacional.



En ese sentido, Ray Chan, miembro del Consejo legislativo, manifestó a Efe que la marcha es «para exigir responsabilidades y liberar a Hong Kong de la intromisión del Partido Comunista Chino, así como denunciar la opresiva y pésima gestión de esta crisis por parte de la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam».



En un manifiesto publicado durante la marcha de hoy, los participantes indican que «la democracia y la libertad son valores universales e inviolables» y critican a China por «romper sus promesas» y «no respetar el principio de ‘un país, dos sistemas'».



«La propuesta de ley de Lam destruiría nuestra libertad y seguridad. Ahora mismo, no hay democracia en Hong Kong. Hemos protestado y sólo hemos conseguido una disculpa. Líderes del G20: los ciudadanos de Hong Kong os piden que defendáis nuestros derechos», añaden.



El objetivo de los manifestantes es aprovechar la coincidencia con la cumbre para que su protesta pueda tener un mayor altavoz: «Queremos hacer presión sobre la comunidad internacional para que repercuta sobre el Gobierno chino. No hacemos las cosas porque tenemos esperanza, tenemos esperanza por lo que hacemos», declaró a Efe uno de los manifestantes, Calvin Wong.



«Los hongkoneses tenemos un sueño: vivir con dignidad y sin miedo. ¡No a la ley! ¡No a China!», escribía Wong sobre una pizarra móvil con la que acudió a la marcha de hoy.



El plan de protesta llega después de que el ministro asistente de asuntos Exteriores chino, Zhang Jun, asegurara este lunes que su país «no permitirá» que se aborde el tema de las protestas en Hong Kong en el marco de la cumbre, dado que se trata de un «asunto interno» del gigante asiático en el que «ningún país ni individuo extranjero» debe intervenir.



«El G20 es un foro de cooperación económica y por tanto debe centrarse en coordinar políticas macroeconómicas para lidiar con los desafíos. El G20 no va a discutir los asuntos de Hong Kong y no aceptaremos incluirlos en su agenda», reiteró hoy el portavoz de Exteriores Geng Shuang en la rueda de prensa diaria.



Por su parte, los activistas hongkoneses recaudaron hoy más de 6,7 millones de dólares de Hong Kong (858.000 dólares, 755.220 euros) en una campaña de financiación colectiva para insertar anuncios en 13 periódicos internacionales de 9 países, en un intento de conseguir que el polémico proyecto de ley de extradición figure en la orden del día de la cumbre.



La recaudación de fondos alcanzó su objetivo original de 3 millones de dólares de Hong Kong (384.000 dólares, 338.000 euros) en diez horas, en las que más de 20.000 donantes hicieron contribuciones.



El anuncio consiste en una carta abierta en la que se pide a los ciudadanos extranjeros que presionen a sus gobiernos antes de la cumbre, a la que asistirán Xi y el jefe de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan.



Millones de personas se han manifestado las últimas semanas en Hong Kong contra un proyecto de ley de extradición impulsado por el Gobierno autónomo que podría permitir la entrega a varios países, entre ellos China, de sospechosos de delitos.



Los opositores al proyecto, que Lam ha dejado «en suspenso» ante las protestas, temen que la nueva ley pueda facilitar el traslado al continente de activistas, periodistas o trabajadores de derechos humanos para someterles a la justicia china, que no ofrece suficientes garantías.



Además de la manifestación de hoy, las organizaciones de activistas participarán en otra más el 1 de julio, fecha del aniversario del traspaso de la soberanía británica sobre Hong Kong a China en 1997.