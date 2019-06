Irán rompe relaciones diplomáticas con EEUU tras sanciones al líder supremo

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Credito: Archivo

25-06-19.-Las sanciones impuestas por EEUU al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, suponen el final de la diplomacia entre ambos países, aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Mousaví, reseñó la agencia Efe.



El presidente de EEUU, Donald Trump, impuso este lunes sanciones a Jamenei, así como a su oficina y a ocho comandantes de la Guardia Revolucionaria y esta semana se ampliarán al jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.



Las sanciones "inútiles" impuestas a Jamenei y Yavad Zarif suponen "el cierre permanente del camino de la diplomacia" por parte del "Gobierno desesperado de EEUU", dijo Mousaví en Twitter.



El Gobierno de Trump está destruyendo todos los mecanismos internacionales establecidos para mantener la paz y la seguridad mundiales", añadió el portavoz de la diplomacia iraní.



Las sanciones bloquean "cualquier propiedad e intereses" que Jamenei pueda tener bajo jurisdicción de EEUU y también afectan a su oficina y a cualquier persona que el Tesoro decida conveniente castigar por su papel como "funcionario estatal de Irán", se detalla en el texto del decreto.



Poco antes de firmar ese decreto, Trump aseguró a los periodistas que EEUU seguirá "aumentando la presión a Irán. No pueden tener nunca una arma nuclear".



"No buscamos un conflicto con Irán ni con ningún otro país. Creo que hemos demostrado mucha contención, pero eso no significa que vayamos a demostrarla en el futuro", advirtió el mandatario.



A pesar de todo, Trump le tendió la mano al líder supremo para negociar con él una salida a las tensiones, una oferta que ha sido rechazada hasta ahora. "Nos encantaría poder negociar un acuerdo si ellos quieren (...). Deberían (decidirlo) pronto", señaló.



EEUU y Irán se encuentran en un momento de elevada tensión, que ha ido aumentado en las últimas semanas hasta el punto de que, tras el derribo iraní de un dron estadounidense en el golfo Pérsico, Trump aseguró que había frenado en el último momento un plan de ataque selectivo contra Irán que habría causado unos 150 muertos.