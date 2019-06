Brasil se moviliza para exigir la libertad de Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva Credito: Web

Curitibia, junio 25 - Grupos y movimientos sociales realizaron este lunes distintas manifestaciones en la ciudad de Curitibia, en Brasil, por la libertad del expresidente de ese país, Lula da Silva.



Además, cerca de 400 militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Paraná siguen en la lucha después de 443 días de Vigilia por la Libertad de Lula, quienes llegaron hasta Curitibia, para conocer la sentencia sobre el hábeas corpus del ex presidente, sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, lo postergó debido a la suspensión del ex juez Sergio Moro, reseña Telesur.



Asimismo, entre sus manifestaciones también se encuentra diálogos con las personas sobre el caso de Lula, cartas dirigidas al ex presidente, concentraciones en diversas plazas y tiendas por la democracia.



Desde abril de 2018, momento en el fue encarcelado Lula, estos grupos han realizado actividades culturales y de formación, los cuales forman parte de sí agenda cultural de resistencia lo que han llamado Día Nacional de Agitación por la libertad de Lula.



El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se encuentra detenido en la ciudad brasilera de Curitibia, por supuesta corrupción, bajo la condena del exjuez Sergio Moro, el cual se ha demostrado estaba parcializado al momento de la sentencia, indica el medio informativo.