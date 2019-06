Turquía: La oposición vence a Erdogan en la alcaldía de Estambul tras repetirse las elecciones

Ekrem Imamoglu, vencedor de las elecciones a alcalde de Estambul Credito: Efe

24-06-19.-El candidato opositor Ekrem Imamoglu, del partido socialdemócrata CHP, ganó hoy la repetición de las elecciones a alcalde de Estambul con un 53,9% de los votos, de acuerdo al escrutinio del 98% de las papeletas, informa la televisión NTV. Su rival del partido gobernante islamista AKP, el ex primer ministro turco Binali Yildirim, reconoció en una comparecencia pública su derrota y felicitó al candidato del opositor partido CHP.



"Doy las gracias a quienes han trabajado conmigo. Espero que la decisión que ha tomado el electorado de Estambul sea buena para la ciudad durante estos próximos cinco años", declaró Yildirim. El candidato conservador, mano derecha del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo el 45,2% en las urnas, en una jornada en la que la participación superaba el 84%.



El AKP había forzado esta repetición electoral en Estambul, una ciudad con 16 millones de habitantes y centro económico del país, por supuestas irregularidades en los comicios municipales del 31 de marzo, en los que Imamoglu ganó con apenas 14.000 votos de ventaja. Esta diferencia ha subido ahora hasta unos 750.000 votos y los primeros datos indican que Imamoglu se ha impuesto no solo en los feudos tradicionales de su partido sino incluso en los barrios que hasta ahora votaban masivamente a favor del AKP.



Esta clara victoria del candidato opositor es una importante derrota simbólica para Erdogan y el AKP, al tiempo que lanza al estrellato al nuevo alcalde socialdemócrata, de 49 años. Muchos analistas turcos le auguran ahora un importante futuro en la palestra nacional turca, con posibilidades de disputar incluso el sillón presidencial a Erdogan, quien domina la política del país desde el año 2002.



El presidente turco felicitó este lunes al candidato del CHP a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. "La voluntad nacional ha aparecido otra vez hoy. Felicito a Ekrem Imamoglu, que ha ganado los comicios, según los resultados provisionales", ha aseverado el dirigente.



Imamoglu ya había expresado su intención de reunirse cuanto antes con el presidente del país. "Me dirijo a usted, jefe del Estado, presidente Erdogan. Estoy listo para colaborar en armonía con usted en las cuestiones urgentes que necesita Estambul tales como la seguridad frente a terremotos, la construcción del metro, los refugiados y demás", ha enumerado.