Partido de los Trabajadores: "Sergio Moro tiene que dar muchas explicaciones a Brasil'

Sergio Moro

Sao Paulo, junio 24 - El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil critica este lunes la cancelación de la asistencia el miércoles del exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, a la Cámara de Diputados para que explique el escándalo que enfrenta por mensajes.



'Se escapó?! ¿A que le teme Moro? La convocatoria fue transformada en invitación y él había marcado su ida. Ahora volverá a ser convocatoria. Moro tiene que dar muchas explicaciones a Brasil', escribió la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, en la red social Twitter.



El Ministerio de Justicia no explicó el motivo de la ausencia de Moro ni propuso nueva fecha.



Según el diario OGlobo, el ministro no comparecerá el 26 de junio ante la Cámara de Diputados de Brasil, tal y como estaba previsto. Viajará a Estados Unidos dentro del marco de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad.



Desde el 9 de junio, el sitio digital The Intercept publica una serie de conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería.



Tales contactos demuestran una violación del Código de la Magistratura, por lo que la pasada semana Moro compareció y trató de justificar cínicamente sobre el contenido de los mensajes en la Comisión de Justicia del Senado.



La inédita y comprometedora comunicación con agentes públicos hace emerger la duda sobre su imparcialidad, así como la falta de ética cuando era un juez federal y encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos hechos de corrupción.