Trump explica por qué canceló '10 minutos antes' el ataque a Irán: "Iban a morir 150 personas"

21-06-19.-El presidente die Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que las fuerzas armadas norteamericanas tenían preparado el jueves por la noche un ataque con misiles de respuesta a Irán por el derribo horas antes de una aeronave no tripulada en el estrecho de Ormuz, pero lo anuló cuando un general le informó de que morirían 150 personas."Lo teníamos todo listo para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuánta gente moriría. La respuesta de un general fue: 150 personas, señor. Paré el ataque 10 minutos antes de que se produjera. No me parece algo proporcional al derribo de un dron no tripulado", dijo el presidente en la red social Twitter.