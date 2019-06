Brasil: "Exjuez Moro mintió ante el Senado y la nación", denuncia el Partido de los Trabajadores

Sergio Moro

Brasilia, junio 21 - El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunció este jueves que el exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, cometió el delito de perjurio, en su testimonio del miércoles ante la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado.



En una nota firmada por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, la organización política recuerda que en virtud de una cuestión de orden hecha por Humberto Costa, líder del partido en el Senado, 'Moro renunció, en aquella ocasión, al derecho de quedarse callado'.



Precisa que la nueva información proporcionada por el sitio The Intercept de Glenn Greenwald, periodista de sólida reputación mundial y ganador del Premio Pulitzer, demuestra que, además del perjurio, Moro y su equipo de fiscales 'cometieron diversos ilícitos en su obsesiva persecución al mayor líder popular de nuestra historia (el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva)'.



En particular, señala el comunicado, 'los nuevos diálogos, no desmentidos cabalmente por nadie, revelan, de forma definitiva, que Moro actuaba como jefe de la fuerza de tarea (de la operación anticorrupción Lava Jato), orientando y aconsejando a los fiscales'.



Realmente, recalca el comunicado, las revelaciones que hasta ahora surgieron demuestran que, en el caso de las acciones contra Lula, Moro y sus procuradores actuaron a espaldas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución y Código de Proceso Penal de Brasil.



Subraya que 'en vez de perseguir la verdad y combatir la corrupción, (Moro y compinches) buscaron su objetivo político mezquino y prefirieron acusar y condenar con base a mentiras e ilicitudes, corrompiendo nuestra democracia, justicia y traicionando la confianza del pueblo brasileño'.



Los chats divulgados demuestran el carácter político de Moro en su accionar como magistrado y ponen en jaque su imparcialidad en los procesos que llevaron a prisión a Lula, a quien condenó en 2017 por supuestos actos de corrupción.