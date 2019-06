Irán derriba un dron de EEUU y Trump dice que fue un "error muy grande"

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

20-06-19.-Irán anunció el derribo de un "dron espía estadounidense" que violó su espacio aéreo, en un contexto de tensión creciente en el Golfo que hace temer el estallido de un conflicto abierto entre ambos países, reseñó la agencia AFP



Irán derribó el jueves un dron estadounidense que según Teherán se encontraba en su espacio aéreo, en un acto que fue considerado por el presidente Donald Trump como un "error muy grande".



"¡Irán cometió un error muy grande!", tuiteó sin más el presidente estadounidense en un contexto de tensión creciente en el Golfo que hace temer el estallido de un conflicto abierto entre Estados Unidos y la República Islámica.



Washington había confirmado poco antes que Irán derribó un dron estadounidense, pero negó que hubiera violado el espacio aéreo iraní y denunció "un ataque injustificado".



El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió de su lado que el eventual uso de la fuerza de Estados Unidos contra Irán "sería un desastre" para la región.



Según un comunicado de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, un dron Global Hawk (del fabricante estadounidense Northrop Grumman) fue derribado por su fuerza aeroespacial "a las 04H05 de la mañana (23H35 GMT del miércoles)" sobre el mar de Omán.



El dron había despegado a las 19H44 GMT del miércoles desde una base estadounidense en "la costa sur del Golfo Pérsico", "apagó todos sus dispositivos de reconocimiento", pasado el estrecho de Ormuz y se dirigió hacia el este en dirección al puerto iraní de Chabahar, afirmaron los Guardianes.



Según la misma fuente, el dron fue derribado cuando regresaba de su misión, después de ingresar al espacio aéreo iraní.



"Línea roja" -



La violación de las fronteras iraníes es la "línea roja" que no debe franquearse, advirtió el general de división Hosein Salami, comandante en jefe de los Guardianes.



"Nuestra reacción es, y será, categórica y absoluta", destacó.



"Protestamos contra todas las acciones provocativas que atenten contra la integridad territorial de nuestro país", dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abas Musavi, advirtiendo que "la responsabilidad de las eventuales consecuencias de estas acciones incumbe exclusivamente a los agresores".



Los medios de comunicación iraníes no publicaron ninguna imagen del avión destruido.



"Las informaciones iraníes según las cuales el aparato sobrevolaba Irán son falsas", dijo el Pentágono en un comunicado.



Según el comando central de las fuerzas estadounidenses, el dron de la Marina fue derribado por un misil iraní tierra-aire sobre el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el abastecimiento mundial de petróleo.



Estados Unidos acusa a Irán del ataque contra dos barcos cisterna registrado la semana pasada en el mar de Omán.



Irán niega cualquier implicación en estos ataques e insinúa que podría tratarse de un montaje de Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza en su contra.



"Riesgo de guerra" -



El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maa, consideró durante una visita a París que "no se descarta el riesgo de guerra en el Golfo". Los gobiernos de Francia y Alemania instaron a un diálogo entre todas las partes.



La tensión crece desde que Trump decidió, en mayo de 2018, retirar a su país del acuerdo nuclear internacional firmado con Irán en 2015 y restablecer duras sanciones contra Teherán.



La tensión aumentó aún más con los ataques de origen todavía desconocido contra dos buques cisterna en el mar de Omán, similares a los actos de sabotaje que dañaron un mes antes otros cuatro barcos en la entrada del Golfo y de los que Washington también responsabiliza a Irán.



Estados Unidos viene de reforzar su dispositivo militar en Oriente Medio tras el anuncio de Irán de que sus reservas de uranio enriquecido pasarán pronto el límite establecido en el acuerdo de 2015.



Y, en medio de las tensiones de este jueves, la Casa Blanca informó que el asesor de seguridad John Bolton viajará este fin de semana a Israel para discutir sobre la "seguridad regional".



Los precios del petróleo, ya en alza, acentuaron su aumento este jueves tras el tuit de Trump sobre el "error" iraní: en Nueva York el barril de WTI aumentaba un 6,3% a 57,13 dólares hacia las 15H05 GMT, mientras que en Londres el crudo Brent subía 4,66% a 64,69 dólares.