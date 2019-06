Trabajadores de Perú se declaran en Huelga Nacional este jueves contra la política laboral del gobierno

Lima, junio 20 - La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunció un paro nacional para este jueves, ya que rechazaron el quinto objetivo de la Política Nacional de Competitividad y Productividad que abarca la parte laboral, que consideran que deja a un lado los derechos de los trabajadores.



Según informó la presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, "nos oponemos a esta forma de política que el gobierno está dando sin respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras". "



"No se ha consultado, a pesar que se tiene actas, que se debería consultar al Consejo Nacional de Trabajo. Es un nefasto decreto supremo con este pedido porque va a quitar todo derecho a los jóvenes", sostuvo Sifuentes.



La dirigente informó que este decreto "indica que los jóvenes no tendrán un trabajo fijo, estable, sino que se crearán nuevos regímenes, los cuales ya tenemos muchísimos".



La funcionaria ratificó que, con esta normativa "se pretende disminuir las vacaciones de 30 días, la CTS, y principalmente puede ser despedido cualquier trabajador o trabajadora sin que pueda ir Poder Judicial, el trabajador ya no tendrá ese derecho".



"El objetivo principal cinco que se trata de la parte laboral, uno, que nunca ha sido nunca consultado al espacio suficiente y que realmente tiene la credibilidad como son los trabajadores y trabajadoras en el Consejo Nacional a pesar de que se tiene actas que se debería consultar antes de que esta política pueda salir o aprobarse", indicó Sifuentes.



Tras realizarse una reunión, se decidió realizar un paro cívico popular se realizará tanto en la mañana como en la tarde del jueves.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 266 veces.