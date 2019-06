Turquía: Erdogan declara que el expresidente de Egipto Mohamed Mursi fue asesinado

Mohamed Mursi

Ankara, junio 19 - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este 19 de junio que el antiguo mandatario de Egipto recientemente fallecido, Mohamed Mursi, fue asesinado.



Así, el líder turco ha acusado a las autoridades egipcias de no intervenir para salvar a ese expresidente de Egipto antes de que falleciera mientras le juzgaban por espionaje el pasado 17 de junio.



"Mursi luchó en el suelo de la sala del tribunal durante 20 minutos. Por desgracia, las autoridades no intervinieron para salvarlo", ha manifestado Erdogan antes de añadir que "fue asesinado" y "no murió por causas naturales".