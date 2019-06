Brasil: Francia, Suiza y Bélgica recibirán Caravana por Lula Libre Europa

Brasilia, junio 18 - Francia, Suiza y Bélgica serán los países visitados próximamente por la Caravana Lula Libre Europa que pretende amplificar las denuncias sobre la prisión política del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, indica este martes el portal Rede Brasil Atual.



Del 25 al 28 de junio 'la Caravana Lula Libre Europa tiene el objetivo de hacer un movimiento en Francia y países cercanos sobre lo que está sucediendo en Brasil.



Al mismo tiempo que hablaremos de Lula y de su persecución política, abordaremos la fragilidad de las instituciones brasileñas', afirmó la periodista María Luisa Souto Mayor, una de las organizadoras del evento, citada por el sitio.



Señaló que 'desde 2013, Brasil viene siendo sacudido por una serie de eventos que nos llevó hasta la elección de (Jair) Bolsonaro'.



Creemos, evalúo Souto Mayor, que 'los periódicos franceses se quedaron, a menudo, en el remolque de la prensa nacional (Estadão, Globo y Folha principalmente) y no hicieron un trabajo más elaborado para explicar a su lector cómo funcionan las instituciones brasileñas'.



Entonces empezamos a pensar en divulgar al ciudadano francés y europeo la cuestión del lawfare (guerra jurídica) en el caso Lula y de cómo el judiciario brasileño no es una institución que respeta la Constitución Federal, no está funcionando de acuerdo con el Estado Democrático de Derecho, explicó la comunicadora.



'Lula es corrupto o no? Esa es la pregunta que más nos hacen, cuando saben que somos brasileños', relató la periodista que vive hace 18 años en París.



Por eso, insistió 'estamos organizando la Caravana Lula Libre Europa: para que se discuta qué y cómo fue creada la operación Lava Jato, sus reales intereses, con quienes ellos tienen relación y al mismo tiempo hablar de la persecución política-jurídica que sufre el expresidente Lula'.



Al respecto, el excanciller Celso Amorim, uno de los responsables de la campaña Lula Libre internacional, comentó que resulta muy importante ese movimiento de solidaridad al exmandatario y a la defensa de la democracia en Brasil.



Destacó que esas dos acciones caminan siempre juntas. 'La liberación de Lula es una cuestión de justicia, un condenado inocente que ha sido perseguido y ahora está más claro.



Pero también la necesidad de Brasil de mantenerse en el rumbo del diálogo, de la democracia en que el pueblo pueda ser representando efectivamente y tener su voz reflejada en la voz del presidente Lula', remarcó.



Desde el 7 de abril de 2018 el exgobernante cumple prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná por supuestos actos de corrupción.



El fundador del Partido de los Trabajadores niega todas las acusaciones e insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.



