Guatemala: Complejidad de comicios generales atrasa resultados

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala

Guatemala, junio 17 - El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) ofreció este domingo una conferencia en la que instó a la ciudadanía a la comprensión por la tardanza en la emisión de los resultados de los comicios realizados.



El presidente del TSE, Julio Solórzano, afirmó que la transferencia de resultados tiene una tardanza "lógica" tomando en cuenta el número de candidatos y agrupaciones inscritas.



"Le pedimos comprensión a la ciudadanía, queremos que todos los datos estén a la vista de la ciudadanía", sostuvo Solórzano, al tiempo que instó a la población a no realizar "conjeturas" por la lentitud en la transmisión de datos.



En cuanto al voto en el extranjero, Solórzano, aduce que los datos no "son lo que esperábamos", pero se logró la apertura de centros de votación y el establecimiento de las Juntas Electorales de Votos, entre otros objetivos alcanzados.



Sobre el abstencionismo que roza el 70 por ciento, Solórzano aduce que son "muchas sus causas", pero son inclinaciones muy personales que no pueden definirse totalmente.



"Siempre hay deficiencias, y lo del abstencionismo es uno de los temas fundamentales, pero no descartemos la situación política en Guatemala, porque no solo es por deficiencias en la comunicación del TSE", recalcó el funcionario guatemalteco.

UNE mantiene favoritismo



Según el escrutinio parcial emitido durante la noche del domingo, se mostraba en ventaja a la candidata Sandra Torres, quien había finalizado la campaña al frente de los sondeos.



Según datos del TSE, con el 28 por ciento de mesas escrutadas Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), concentraba el 24,17 por ciento de los sufragios, por delante de Alejandro Giammattei (partido Vamos), con el 15,24 por ciento de los votos.



Durante el transcurso del lunes, se conocerán los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta, a realizarse el próximo 11 de agosto.