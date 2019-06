Está restablecido en un 90% servicio eléctrico en Argentina

Credito: Archivo

Buenos Aires, junio 17- La Secretaría de Energía de Argentina informó que se encuentra restablecido el servicio eléctrico en un 90% en todo el país, tras el apagón registrado en horas de la mañana de este domingo en la nación suramericana.



De acuerdo con medios locales, la Secretaría de Energía señaló que "aún se debe restablecer el servicio en un millón 500 mil hogares".



Más temprano, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, señaló que el apagón– que afectó también a Uruguay, Paraguay y algunas ciudades de Chile – podría haberse producido por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá, de manera automática y sin intervención humana. No obstante, desde la represa se indicó que el origen de la falla se debe a una interrupción del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), "en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica, cuyas causas aún no han sido identificadas".



Por esta razón, Lopetegui señaló que se tomarán medidas para que este hecho no vuelva a ocurrir, así como aseveró que habrá sanciones si se encuentran personas involucradas en la falla.



"Tenemos que entender qué paso y sancionar a los que no hayan cumplido en algo que era su responsabilidad", recalcó el secretario de Energía al tiempo que indicó que la causa de la falla se conocerá en un lapso de 15 días.



Sobre las posibles causas de la falla eléctrica, Lopetegui enfatizó que no se descarta ninguna posibilidad, No obstante, no se encuentra dentro de las alternativas un posible ciberataque.



"En este instante no descartamos ninguna posibilidad. Te diría que no estamos, no creemos en el ciberataque. No está dentro de nuestras alternativas primarias que se están considerando, pero sería apresurado de mi parte decirte hoy en cuánto tiempo puede estar el informe", recalcó en declaraciones a medios locales e internacionales.



Al respecto, señaló que en las primeras 48 horas se debería contar con un primer informe, para luego analizar en mesa de trabajo, encargada de elaborar un informe final que será presentado al país.