ABC de España: Trump pierde interés en derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro

Trump en la Casa Blanca

16 de junio de 2019.- Medios valoran como extemporánea la creación de un nuevo movimiento interno contra Nicolás Maduro más cuando a Trump ha dejado de interesarle la cuestión.



Después de fracasar el intento de golpe de Estado el 30 de abril, liderado por el autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó, y un pequeño grupo de militares engañados, ha pasado el punto álgido del complot internacional promovido por la Administracion de Donald Trump para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, entrevé el diario español ABC.



El rotativo además apunta a lo extemporáneo de aglutinar otro movimiento interno contra el líder chavista no solo tarea cansina para la desgastada oposición venezolana, sino para Trump que acostumbrado a la celeridad en su agenda, se muestra desinteresado en seguir de tumbo en tumbo, al parecer sus halcones, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, no le habían comentado a detalle lo que implicaba una acción de esas características en un país como Venezuela.



Muchas veces, Trump ha afirmado que los militares venezolanos podrían derrocar a Maduro, si quisieran, pero ahora prefiere mantenerse cauto y más bien ha tratado de desviar la atención hacia la supuesta reducción del personal militar ruso en el país caribeño.



ABC estima que debido a lo afirmado por diversas fuentes estadounidenses en los últimos días, todo se dirige a negociaciones entre las autoridades estadounidenses y las venezolanas.



Washington ha lanzado una serie de amenazas, entre ellas invadir Venezuela, ha recurrido a opciones distintas como la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales, así como a bloqueos económicos.



No obstante, el tiempo ha corrido a favor de Maduro, quien recibió el apoyo mayoritario de su pueblo en las presidenciales de 2018, asimismo, cuenta con la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos miembros no prestaron atención a los sobornos ofrecidos por EE.UU. y sus aliados, como Colombia, para derrocar al Gobierno venezolano.