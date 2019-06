Trump califica a medios de comunicación de EEUU como "enemigos del pueblo"

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: AFP

16 de junio de 2019.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó de "enemigos del pueblo" a los "medios de comunicación corruptos" que informaron sobre un supuesto plan estratégico de las autoridades de su país, de reforzar los ataques cibernéticos contra las redes eléctricas rusas, informó RT.



A través de su cuenta en la red social Twitter, el Jefe de Estado norteamericano, haciendo referencia a un articulo publicado por The New York Times, en el que se afirma que EEUU estaría planificando ataques a redes de suministro de energía eléctrica de Rusia escribió que, "es un acto virtual de traición de lo que solía ser un gran periódico, tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país".



En su mensaje trump añadió que,"¡harán o dirán lo que haga falta, sin pensar lo más mínimo en las consecuencias! Son verdaderos cobardes y, sin duda, ¡enemigos del pueblo!".



El diario The New York Times, que remitió a varios funcionarios gubernamentales anónimos, sostuvo que el aumento de los ciber ataques contra las redes eléctricas rusas es "una advertencia al presidente Vladímir Putin" y que podría conducir a un eventual apagón masivo en el territorio ruso.



El medio, también afirma que EE.UU colocó sus primeras sondas de reconocimiento en las redes eléctricas rusas en 2012 —cuatro años antes del escándalo sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales—, pero hoy en día, de acuerdo a una fuente gubernamental anónima, "la estrategia estadounidense se ha vuelto más de ofensiva". "Estamos trabajando a una escala que antes era difícil de imaginar".



Pese a que la Administración rechazó la solicitud del diario de detalles sobre las supuestas acciones específicas que se llevan a cabo en este terreno, el medio supone que el plan de las autoridades estadounidenses podría consistir en la infiltración de ciertos códigos maliciosos que puedan ser utilizados para vigilancia o incluso ataques.

