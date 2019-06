Periodista colombiana xenófoba pide a venezolanas que "paren de parir"

14-06-19.- Una columna en la que una periodista de Colombia pidió a los migrantes de Venezuela que tengan menos hijos ha causado una polémica y multiplicado las quejas en las redes sociales, donde los usuarios la acusan de xenófoba.En el texto titulado “Paren de parir”, Claudia Palacios [ex presentadora de la cadena CNN] reclamó al gobierno de Colombia que redoble sus esfuerzos para controlar la tasa de natalidad de los miles de migrantes venezolanos que entran cada día al país pues, escribió, en su mayoría son pobres y no tienen cómo financiar el futuro de sus hijos.La periodista, que ahora es columnista del diario El Tiempo de Colombia, pidió a sus lectores que contribuyan a iniciativas benéficas para los venezolanos en las cuales se enfatice la planificación familiar.No obstante, también se dirigió a los migrantes en un tono fuerte y aseguró que están acostumbrados a tener hijos para obtener subsidios estatales."Queridos venezolanos, acá no es como en su país y qué bueno que no lo es, pues a punta de subsidios el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al más rico país de la región", escribió Palacios. "Si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema".El analista Daniel Samper Ospina criticó la columna señalando en Twitter que lo que "debemos hacer contra la xenofobia es enviar mensajes exactamente contrarios a los que escribe Claudia Palacios en su lamentable columna. Las mujeres gestantes venezolanas merecen toda nuestra compasión y ayuda".Palacios citó en su columna cifras de la Agencia Nacional de Migración según las cuales los hospitales en algunas ciudades cercanas a la frontera con Venezuela están atendiendo actualmente a más madres venezolanas que colombianas.También afirmó que las agencias gubernamentales que reciben a la población infantil están “colapsadas” por la llegada de familias venezolanas.La organización La Casa de la Mujer, que se dedica a proteger y defender los derechos de las mujeres desde 1982, manifestó su rechazo a la columna."Muchos vivimos en el país del futuro incierto, la mera supervivencia, las secuelas de la guerra (conflicto armado interno) y evidentemente de la discriminación. Exigimos respeto por la dignidad y la autonomía sexual y reproductiva de mujeres migrantes", enfatizaron.