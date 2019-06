(VIDEO) EEUU difunde un video en el que supuestamente se ve a Irán retirar una mina sin explotar de petrolero atacado en Golfo de Omán

14-06-19.-El mando central de EEUU en Oriente Medio publicó la madrugada de este viernes unas imágenes que según dijeron varios funcionarios estadounidenses a medios de comunicación, prueban la autoría iraní del ataque contra dos buques petroleros en aguas del estrecho de Omán.Los funcionarios mostraron un video que supuestamente grabaron desde un avión de reconocimiento, se detalla cómo "miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica" quitaron un artefacto explosivo que no alcanzó a explotar.La publicación de las imágenes ocurrió luego de que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señalara a Irán de un «ataque» que ocurrió cerca de aguas de Ormuz. Por esa vía marítima circula cerca de un tercio del crudo que se consume en el mundo.Junto al video, EEUU presentó dos fotografías de la supuesta mina, un tipo de explosivo que se adhiere al casco de forma magnética, antes de que fuera retirada. El citado buque sufrió dos explosiones en tres horas antes de que la tripulación fuera evacuada, según informó la víspera la empresa propietaria, la japonesa Kokuka Sangyo. Su presidente, Yutaka Katada, mostró imágenes en las que se aprecia un boquete sobre la línea de flotación en uno de los costados del Kokuka Courageous.Sin embargo, Katada haseguró este viernes que la tripulación del Kokuka vio algo “que volaba hacia el barco” poco antes de descubrir el agujero, y que no cree que su barco estuviera minado. Además de este buque, también fue atacado el petrolero noruego Front Altair, que se incendió como consecuencia del sabotaje y quedó inutilizado. Sin embargo,Por esta razón, cualquier incidente que ocurra en sus aguas puede tener un impacto en el precio global del petróleo. En las primeras horas tras el incidente, el barril de Brent subió un 4%, reseñó el medio español El Mundo.Washington formalizó su acusación en contra Irán en la Organización de Naciones Unidas este jueves. En ese sentido, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó lo ocurrido y subrayó que en el mundo "no puede permitirse" una gran confrontación en este rincón del mundo.Irán por su parte se ha encargado de negar los hechos. El portavoz de Exteriores de Teherán, Abbas Musavi, dijo que "la naturaleza sospechosa de los incidentes de los buques petroleros (sumando el de hace un mes) no es una broma, sino algo preocupante y alarmante".Según Irán, se habría intentado torpedear el encuentro que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el Líder Supremo Ali Jamenei mantenían justo en el momento del ataque.