Suecia confirma que realizó encuentro entre “actores claves” para lograr una solución a crisis en Venezuela

14-06-19.-El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia confirmó este viernes que ha acogido en Estocolmo una reunión con “actores internacionales clave” para resolver la crisis que atraviesa Venezuela, reseñó la agencia Efe.



“El Gobierno sueco ha sido anfitrión de un encuentro en Estocolmo con algunos actores internacionales clave para apoyar los actuales esfuerzos de promover de forma urgente una solución democrática, pacífica y política a la crisis en Venezuela”, señaló Exteriores en un breve comunicado.



Estocolmo no ha revelado qué países han participado ni el rango de sus representantes, aunque el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, ha asegurado que Naciones Unidas no estuvo involucrada en la reunión.



Representantes del Gobierno y de la oposición venezolanos celebraron el mes pasado dos encuentros en Oslo, bajo mediación noruega, para avanzar en la crisis que afecta al país sudamericano.



Según confirmaron las partes entonces, en los contactos en la capital noruega la oposición estuvo representada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González; el exalcalde del municipio caraqueño de Baruta Gerardo Blyde y el exministro de Transporte y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola (1992-1993).



La delegación gubernamental estuvo conformada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobernador del estado de Miranda (centro-norte), Héctor Rodríguez, y el canciller Jorge Arreaza.



Al término de la última reunión de hace dos semanas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el proceso de exploración mantenido por las partes había sido “constructivo“.



La oposición venezolana manifestó su compromiso a seguir negociando, aunque aseguró que no se había alcanzado ningún acuerdo.