Rusia: Periodista ruso Iván Golunov teme por su seguridad tras ser liberado sin cargos

Iván Golunov Credito: Efe

14-06-19.-El periodista de investigación ruso Iván Golunov admitió hoy que teme por su seguridad después de ser liberado sin cargos de una acusación de tráfico de drogas, lo que provocó la destitución fulminante de dos generales de la Policía, reseñó la agencia Efe.



“Siento cierto temor por mi seguridad, ya que por ahora no está nada claro qué sienten los investigadores, que ni en sus peores sueños podían imaginar que esto pudiera acabar así“, dijo Golunov en declaraciones a la televisión rusa.



Golunov, que fue liberado después de que las autoridades admitieran la falta de pruebas que demostraran su culpabilidad, reconoció que “todo es posible”, por lo que intenta ser “precavido”.



“Tengo muchas ganas de volver a mi vida normal, coger el metro con total tranquilidad y escribir noticias“, comentó.



También confesó que sufre “ataques de pánico” por su seguridad, por lo que no confirmó que vaya a acudir a la manifestación convocada en su favor para el domingo.



“Tengo que volver a ser yo mismo. Entender lo que ha pasado. Hoy es viernes. Aún quedan dos días. Intentaré tomar una decisión“, señaló.



“Ley y justicia para todos” es el lema de la manifestación convocada por la Unión de Periodistas de Rusia y que, a diferencia de la celebrada el miércoles, sí está autorizada por el Ayuntamiento moscovita.



Unas 530 personas fueron detenidas en la protesta no autorizada, incluido el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aunque la mayoría han sido ya liberados, según el portal informativo OVD, especializado en el seguimiento de las detenciones. La Policía ha admitido más de 200 arrestos.



El presidente ruso, Vladímir Putin, destituyó el jueves a dos generales de la Policía por el caso de tráfico de drogas contra Golunov, que muchos consideran fabricado.



El periodista del diario digital Meduza fue detenido el 6 de junio, después de que la Policía hallara supuestamente drogas en su mochila y su domicilio, acusación que desató movilización sin precedentes entre la prensa rusa contra la arbitrariedad policial.



El propio reportero se declaró desde un principio inocente y vinculó la persecución policial con su actividad profesional, indicando que ha recibido amenazas en varias ocasiones.



En los últimos años, al menos ocho periodistas y activistas rusos han sido detenidos por los mismos cargos que Golunov, entre ellos, Oyub Titíev, director de la oficina chechena de la ONG Memorial -puesto bajo arresto domiciliario este lunes.