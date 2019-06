Nombre de magistrado de la Suprema Corte de Brasil aparece en las filtraciones del Lava Jato

Brasilia, junio 13 - El nombre de uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, apareció en una de las conversaciones privadas entre el juez Sérgio Moro y el fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, según filtraciones publicadas por el medio The Intercept Brasil.



La nueva conversación, divulgada por el editor ejecutivo de The Intercept, Leandro Demori a la radio Band News, evidenciaría el trabajo conjunto del fiscal y del juez que enjuiciaron y encarcelaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para buscar la protección del magistrado Fuz en el Supremo.



En el diálogo, que tuvo lugar el 22 de abril de 2016. El fiscal Dallagnol explica a Moro que consiguió hablar con el magistrado Fux y que éste le aseguró que podían contar con él "para lo que necesiten".



"Solo faltó, como buen carioca, que me invitara a ir a su casa, jaja, pero las señales fueron óptimas; le hablé de la importancia de protegernos como instituciones, en especial en el nuevo Gobierno", dijo Dallagnol en tono ameno.



"Excelente. In Fux we trust", respondió Moro.



Al parecer Dallagnol y Moro se referían al Gobierno de Michel Temer (2016-2018) que sucedería al de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), pues apenas cinco días antes de esta conversación, el 17 de abril de 2016, la Cámara de Representantes abrió a la entonces mandataria un juicio político que pondría fin a su mandato unos meses después, en agosto.



The Intercept Brasil divulgó el pasado domingo una primera parte de una enorme cantidad de documentos recibidos de una fuente anónima, en la que se describen conversaciones entre los fiscales que comandan la Operación Lava Jato y Moro, entonces juez de los casos y actualmente ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro.



En esas conversaciones, que no fueron desmentidas por los involucrados, se evidencia una coordinación indebida entre fiscales y juez para enviar a la cárcel a Lula.



Las filtraciones de esas conversaciones realizadas a través de la plataforma Telegram forman parte de un conjunto de documentos que ocupan 1.700 páginas, según The Intercept.

