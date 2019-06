El ministro del Interior del Reino Unido anuncia que firmó la solicitud de EEUU para la extradición de Assange

Londres, junio 13 - El ministro del Interior británico Sajid Javid ha firmado el pedido del Departamento de Justicia EEUU para la extradición de Julian Assange, ha anunciado el oficial en la emisión Today Programme de BBC Radio 4.



"Hay una solicitud de extradición de Estados Unidos que se presentará ante los tribunales mañana, pero ayer firmé la orden de extradición y la certifiqué", declaró el ministro en el programa.



Sajid Javid hizo hincapié en que "es una decisión para los tribunales en última instancia". Al mismo tiempo, agregó que "hay una parte muy importante para el secretario del Interior" en este asunto, y que él quiere "que se haga justicia en todo momento". "Tuvimos una solicitud de extradición legítima, así que la firmé. Pero la decisión final es ahora con los tribunales", recalcó.



Actualmente, el fundador de WikiLeaks se encuentra preso en la cárcel de Belmarsh, en el sudeste de Londres. La Corte de la Corona de Southwark lo condenó a 50 semanas de reclusión por las presuntas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió tras asilarse en la Embajada de Ecuador en Londres.



Para este viernes está programada una audiencia en relación con la solicitud de EEUU respecto a Assange. El periodista estaba enfermo y no pudo comparecer por medio de videoconferencia en la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster de Londres el mes pasado, por lo que el hecho fue aplazado. Dependiendo de su estado de salud, que ha sufrido un deterioro, la audiencia podría tener lugar en la prisión de Belmarsh, informa The Guardian.



Promesas incumplidas



Tras haber tomado la decisión de retirar el asilo diplomático a Assange, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que solicitó "a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte".



Agregó que "el Gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas".



Sin embargo, al realizarse el arresto del periodista, su abogado en Ecuador, Carlos Poveda, aseguró que no daban "ninguna credibilidad" a esta condición específica. "No ha sido oficializado, no ha sido ni siquiera exhibido [un documento] a los medios de comunicación", explicó Poveda el pasado 11 de abril.



Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia. El 11 de abril, el activista australiano fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por las autoridades británicas.

Justo después del arresto del activista, Washington anunció una acusación criminal en su contra por presunta conspiración, y el pasado 23 de mayo le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje.

De ser encontrado culpable de estas acusaciones, y en caso de que fuera extraditado al país norteamericano, el activista podría enfrentar hasta 175 años tras las rejas.

En mayo, Suecia ha reabierto su propia investigación sobre una denuncia de violación realizada en 2010 contra Assange.

