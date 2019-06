Trump insiste que Rusia retiró su personal militar de Venezuela: “Al final, yo tengo la razón”

Credito: Archivo

12-06-19.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronosticó este miércoles que el tiempo le dará la razón en su insistencia de que Rusia retiró a la “mayoría” de su personal militar de Venezuela, una afirmación que la semana pasada generó un desencuentro con el Kremlin, reseñó la agencia Efe.



“Al final se verá quién tiene la razón. Solo observen. Vamos a ver quién tiene la razón. Al final, yo tengo la razón”, dijo Trump al recibir en el Despacho Oval a su homólogo polaco, Andrzej Duda.



Trump respondió así a una pregunta sobre la afirmación que hizo en Twitter la semana pasada, cuando aseguró que Rusia había informado a la Casa Blanca de que “han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela“.



El Kremlin indicó después que no había transmitido ningún mensaje oficial en este sentido a la Administración estadounidense, y la corporación militar rusa Rostec afirmó que a Venezuela continúan llegando periódicamente especialistas técnicos rusos para reparar y dar mantenimiento a los equipos suministrados al país.



Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió la semana pasada que es posible que parte del personal ruso haya abandonado ya el país latinoamericano.



“Es muy probable que nuestros especialistas, pero no solo los militares, sino también los industriales, hayan terminado algunas labores allí“, señaló Putin durante una entrevista con los máximos responsables de las principales agencias mundiales de noticias, entre ellos el presidente de la Agencia Efe, Fernando Garea.



Fue el diario The Wall Street Journal quien originó, antes del tuit de Trump, el debate sobre la presunta reducción del contingente ruso en Venezuela.



A comienzos de junio, el rotativo neoyorquino aseveró que Rusia había reducido el contingente de especialistas de Rostec de mil personas a “unas pocas decenas”, y citó para ello a una fuente “cercana al Ministerio de Defensa” ruso, aunque la corporación negó públicamente ese extremo.



Trump tiene previsto reunirse con Putin durante la cumbre del G20 a finales de este mes en Osaka (Japón), y se espera que en la agenda esté el tema de Venezuela, donde EE.UU. respalda -como otros 50 países- al líder opositor Juan Guaidó, mientras que Rusia mantiene su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.



El presidente estadounidense ya advirtió que Rusia tenía que “salir” de Venezuela el pasado marzo, cuando dos aviones con unos 100 militares rusos aterrizaron cerca de Caracas para lo que Moscú describió como una misión de mantenimiento de equipos suministrados a Venezuela.



Pero Trump ha evitado una confrontación abierta con Putin, y después de hablar con él por teléfono hace un mes, llegó al punto de contradecir a su Gobierno y asegurar que el líder de Rusia no estaba “pensando en absoluto en implicarse en Venezuela“.