Brasil: Exjuez Moro explicará en Senado mensajes para incriminar a Lula

El ministro brasileño de Justicia, el exjuez Sergio Moro.

12 junio 2019 - El ministro brasileño de Justicia, el exjuez Sergio Moro, se presentará en el Senado a explicar su intercambio de mensajes con el procurador Deltan Dallagnol para incriminar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmaron hoy fuentes legislativas.



En 2017, Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento triplex en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.



La próxima semana, el cuestionado exmagistrado será escuchado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, según el presidente de esa cámara, Davi Alcolumbre.



Detalló que el ministro se pondrá a disposición de los parlamentarios por medio de un oficio, luego del escándalo que enfrenta por la divulgación de comprometedoras conversaciones.



Al respecto, Moro restó importancia a los mensajes y aseguró que en ellos 'no se vislumbra cualquier anormalidad o dirección de actuación' cuando fungía como juez.



El domingo, una serie de tres reportajes revelados por el sitio The Intercept sacaron a la luz inéditas conversaciones de Moro con fiscales para perjudicar a Lula, quien desde el 7 de abril de 2018 cumple prisión por presuntos actos de corrupción.



Tales revelaciones del equipo de periodistas, liderados por el bloguero y abogado estadounidense Gleen Greenwald, muestran como la operación anticorrupción Lava Jato no resulta una acción jurídica, sino una operación política fuera de la ley.



Las conversaciones fueron obtenidas hace algunas semanas por The Intercept a través de una fuente anónima. Los reportajes comienzan la serie con 'Los mensajes secretos de la Lava Jato'.



El primero hizo públicas las motivaciones políticas que guiaron las acciones de la Lava Jato. El segundo revela cómo Moro instruyó a Dallagnol y sugiere cambios en las fases de la operación, proporcionando pistas y fuentes para la investigación, violando la neutralidad de magistrado.



Un tercer reportaje demuestra cómo la Lava Jato mintió en el Supremo Tribunal Federal sobre el caso del apartamento triplex.



The Intercept denuncia que 'las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el ministro se ha entrometido en el trabajo del Ministerio Público -lo que está prohibido- y fue bien recibido, actuando de manera informal como un auxiliar de la acusación'.