Pelosi: "Estoy harta de Trump"

Pelosi Trump.

11 junio 2019 - La líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo el martes que está “harta” de hablar del presidente Donald Trump y lo acusó de desviar la atención de los temas importantes al polemizar sobre el comercio y el estado de las manufacturas del país.



“Estoy harta de él. Ni siquiera quiero hablar de él”, afirmó la influyente legisladora en una conferencia en Washington, en respuesta a una pregunta sobre la más reciente arremetida del mandatario republicano.



La semana pasada, Trump dijo que a Pelosi - la demócrata más poderosa del país - es “una desgracia (...) una persona horrible, desagradable, vengativa”.



Consultada en la conferencia sobre cómo se toma los insultos que le dirige el presidente, Pelosi respondió: “Simplemente veo de dónde vienen. Mi posición mejora cada vez que él me critica, así que, ¿qué puedo decirles?, pero no pasemos tanto tiempo hablando de esto porque esa es su victoria, es un comandante en jefe dedicado a desviar la atención”.



Trump no había utilizado tantas referencias hostiles contra Pelosi como en el caso de otras figuras políticas, pero en las últimas semanas la situación cambió cuando los demócratas intensificaron sus cuestionamientos al presidente y hablaron sobre la posibilidad de someterlo a un juicio político.



Pelosi se negó a confirmar los reportes de medios que indicaron que les dijo a sus colegas demócratas que Trump debería estar en prisión, en lugar de ser impugnado, debido a su comportamiento en torno a la investigación del fiscal especial Robert Mueller por la interferencia electoral de Rusia en 2016.



Sin embargo, afirmó respecto a la posibilidad de una impugnación: “No está descartada”.