Sergio Moro y fiscales buscan contener escándalo de la investigación de corrupción “Lava Jato” en Brasil

Sergio Moro Credito: Reuters

11-06-19.-El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y fiscales federales trataron el lunes de salir al paso de una publicación de un reporte del sitio web The Intercept, que se basa en filtraciones de supuestos mensajes enviados en el marco de la investigación de corrupción “Lava Jato”, reseñó la agencia Reuters



El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, ofrece una rueda de prensa en Manaos, en Brasil. 10 junio de 2019. REUTERS/Bruno Kelly

The Intercept dijo que este es solo el inicio de un “enorme tesoro” que contiene mensajes entre el entonces juez Moro y los fiscales en Telegram, una plataforma de mensajería encriptada, los que recibió de una fuente anónima.



El medio sostuvo que los mensajes plantean serias dudas sobre la imparcialidad de Moro, quien como juez envió a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Los extractos de los mensajes, publicados el domingo, incluyeron diálogos en los que Moro orientó a los fiscales sobre el enfoque, el ritmo y el orden de las investigaciones.



Los abogados de Lula, un icono de la izquierda latinoamericana que sigue siendo una de las figuras de oposición más influyentes en Brasil, han estado solicitando al máximo tribunal del país la liberación del exmandatario y aprovecharon los informes para argumentar que su sentencia debería ser anulada.



En un evento en Brasilia, Moro argumentó el lunes que los mensajes publicados hasta el momento no muestran una conducta inapropiada de su parte, y el equipo de fiscales federales dijo ha actuado adecuadamente durante los cinco años de la investigación “Lava Jato”, que ha revelado el pago de sobornos a políticos por miles de millones de dólares.



También destacaron en declaraciones escritas que fueron atacados por un pirata informático y agregaron que les preocupa que los mensajes hayan sido sacados de contexto y posiblemente falsificados.



Moro, quien dejó su rol como el juez más destacado en la investigación de “Lava Jato” para convertirse en ministro de Justicia en enero, también criticó a The Intercept por no identificar a “la persona responsable de la invasión criminal a los celulares de los fiscales”.



“Con respecto al contenido de los mensajes que me citan, no hay indicios de ninguna anormalidad o de haber dirigido las acciones como magistrado, a pesar de que se hayan sacado de contexto”, dijo el ministro en un comunicado.



Andrew Fishman, editor en jefe de The Intercept Brasil, dijo a Reuters en un comunicado que Moro y los fiscales habían sostenido durante años que no colaboraban y que “los reportes muestran que sus acciones privadas contradicen sus declaraciones públicas de ese momento”.



El presidente Jair Bolsonaro aún no ha discutido la situación con Moro y quiere escuchar al ministro directamente antes de tomar cualquier decisión, dijo un portavoz de Planalto.



El Colegio Nacional de Abogados de Brasil, que ha criticado con frecuencia lo que ve como procesamientos demasiado agresivos, dijo el lunes que cualquier fiscal involucrado en la filtración debería renunciar.



INFLUENCIA EN ELECCIONES



La condena de Moro a Lula fue el fallo de más alto perfil en la investigación en curso “Lava Jato”, que ha llevado al encarcelamiento de decenas de políticos y empresarios poderosos en Brasil y en otras partes de América Latina, trastocando el panorama político en la región.



Lula, que enfrenta al menos otros seis juicios por cargos de corrupción, postuló a la presidencia el año pasado, pero se le impidió participar en los comicios debido a la condena de Moro, que fue confirmada tras una apelación. Lula lideraba los sondeos antes de la elección, que finalmente ganó el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.



En algunos extractos de las conversaciones publicadas por The Intercept, los fiscales discuten cómo impedir que los periodistas entrevisten a Lula en la cárcel durante la campaña presidencial. Uno de ellos sugiere que podría ayudar al expresidente a ser el candidato del Partido de los Trabajadores.



En un comunicado, el equipo legal de Lula dijo que la filtración demuestra lo que han argumentado en los tribunales: que Moro y los fiscales federales se confabularon para asegurarse de que su cliente fuera declarado culpable y no pudiera participar de las elecciones del año pasado.



Moro y los fiscales han negado cualquier colaboración ilegal o motivaciones políticas.