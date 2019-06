India: encontraron muerto al niño de dos años que cayó a un pozo de 33 metros la semana pasada

Tras casi cinco días enteros encerrado y atrapado, el niño indio de dos años que había caído a un pozo fue encontrado muerto en medio de un operativo de rescate que fue cuestionada por su demora.

La noticia fue confirmada por un representante del parlamento regional del estado de Punyab. "Fatehvir Singh falleció. Fue extraído a la cinco de la mañana" por los socorristas, dijo Vijay Inder Singla, miembro de la asamblea legislativa local.

Un helicóptero médico transportó al niño al hospital, donde se constató su fallecimiento.

Fatehvir Singh cayó el jueves pasado en un agujero de 33 metros de profundidad y 23 centímetros de diámetro mientras jugaba en un campo cercano a su casa, en el distrito de Sangrur del norte de la India. Desde entonces tuvo acceso a un tubo de oxígeno pero no pudo ingerir alimentos ni beber agua.

Según explicaron, el pozo había sido excavado por su familia para irrigar sus parcelas de tierra, pero estaba cerrado desde 1991. "El pozo estaba cubierto por un saco de arena pero parece que el niño anduvo por encima, resbaló y se cayó dentro", indicó Singla.

Polémica

En medio del dolor por la tragedia, la familia del menor reclama a las autoridades "los retrasos" y "la forma sin piedad" con la que sacaron el cuerpo del niño, de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo.

La operación de rescate que dio con el cadáver fue dirigida por Gurinder Singh, un residente de la aldea de Mangowal, que tras terminar su trabajo aseguró en declaraciones a la prensa india que había solicitado antes encargarse de la operación pero que no había sido tenido en cuenta.

"Me dedico profesionalmente a realizar excavaciones motorizadas, motivo por lo que vine el primer día y me ofrecí para sacar al bebé en menos de una hora, pero las autoridades no me dejaron llevar a cabo la operación. Hoy me lo han pedido y lo he sacado en quince minutos", dijo el hombre sobre lo ocurrido con Singh, que estuvo más de 109 horas atrapado.

Ante esta denuncia, los habitantes del lugar se sumaron al reclamo de los familiares del niño y se manifestaron contra el gobierno local por la demora.

Pésame

Las autoridades gubernamentales expresaron angustia "por la trágica muerte de Fatehveer, de 2 años" y declararon haber pedido al grupo de gestión de catástrofes encabezado por el Secretario General que finalice un conjunto de procedimientos para verificar y prevenir tales incidentes.

"También se ha pedido al grupo constituido para hacer frente a las calamidades naturales, que estudie las deficiencias, si las hubiera, en las operaciones de socorro, y que dé recomendaciones para garantizar un desarrollo mejor y más rápido en el futuro en el caso de cualquier desastre", indicaron desde su cuenta de Twitter.