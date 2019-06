Trump dice que China pactará acuerdo con EEUU porque "tiene que hacerlo"

Trump Credito: Archivo

10-06-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que cree que China pactará un acuerdo comercial con la nación norteamericana porque tiene que hacerlo, pero señaló que los aranceles están listos para ser aplicados si no se logran avances, reseñó la agencia Reuters.



Trump dijo que China devalúa su moneda y afirmó que es necesario hacer algo al respecto porque estas acciones crean un escenario de negocios injusto. El mandatario criticó además las políticas de la Reserva Federal, considerándolas “destructivas” por no bajar las tasas de interés.



En una extensa entrevista con CNBC, Trump dijo que las disputas en torno a la gigante china Huawei Technologies [HWT.UL] podrían ser abordadas como parte del acuerdo comercial bilateral entre los dos países.



Trump dijo que si el presidente chino, Xi Jinping, no asiste a la cumbre del G-20, los aranceles entrarán en vigor de inmediato. Trump ha dicho repetidamente que está preparado para reunirse con Xi en la cumbre de Osaka a fines de junio, pero China no ha confirmado su participación. [nL2N23H063]



El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo el lunes que Pekín está abierto a sostener más negociaciónes comerciales con Washington, pero aún no tiene novedades que anunciar sobre una posible reunión.



“Si no tenemos un acuerdo, verán un incremento en los aranceles”, dijo Trump.