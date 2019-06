EEUU impide que llegue a Cuba barco con ayuda a damnificados del tornado

La Habana, junio 10 - El Crucero por la Paz que transportaba ayuda para los damnificados del tornado que afectó a La Habana, en enero pasado, fue impedido de atracar en puertos cubanos debido a las restricciones impuestas por la Ley Helms-Burton de Estados Unidos (EEUU).



En un artículo publicado en Cubadebate, el embajador de Cuba en Japón, Carlos Miguel Pereira Hernández, denunció que el Crucero por la Paz (organización no gubernamental con sede en Japón) debía llegar a Cuba el próximo 13 de junio, pero no podrá tocar puerto, debido a que la embarcación es de propiedad estadounidense.



La ONG pacifista ya ha estado en la mayor de las Antillas en 19 ocasiones, como parte de su trabajo en pro de la paz y contra las armas nucleares.



“Esta no es la primera vez que absurdas medidas le impedirán atracar en la isla, pero como ya sucedió en el pasado, más temprano que tarde estas y otras acciones fracasarán y el Peace Boat volverá a tierras cubanas con su mensaje de Paz y solidaridad”, afirmó el diplomático cubano.



Detalló que la nave transportaba consigo “el modesto donativo” que la comunidad cubana residente en Japón y amigos japoneses enviaron en apoyo a los damnificados del tornado que azotó a La Habana a inicios de año.



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su parte, resaltó que “ilegal” ley Helms-Burton “atenta también contra la paz, la solidaridad, la coexistencia pacífica y la amistad”.



“Es una ley para neocolonizar y esclavizar”, sostuvo el mandatario cubano en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de Twitter.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 465 veces.