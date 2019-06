EEUU: Demócratas le aclaran a Trump que la Luna no es parte de Marte

Washington, junio 8 - El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) se ha apresurado a reaccionar en una de sus cuentas oficiales en Twitter sobre el polémico comentario del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que la Luna era parte de Marte."Declaración oficial del DNC: La Luna no es parte de Marte", dice el mensaje.El presidente estadounidense causó una polémica este viernes con un tuit, en el que pidió a la NASA que sea más ambiciosa en sus planes futuros para la exploración espacial."Con todo el dinero que estamos gastando, la NASA no debería estar hablando de ir a la Luna, eso lo hicimos hace 50 años. Debe centrarse en las cosas mucho más grandes que estamos haciendo, como Marte (del que forma parte la Luna), defensa y ciencia", manifestó el mandatario.Numerosos periodistas y comentaristas liberales se unieron a las críticas de los demócratas en Twitter y no perdieron la oportunidad de hacer declaraciones sarcásticas sobre el mandatario.